Soriano Calabro, ecco i conti che hanno portato al Dissesto

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Disavanzo di 5,2 milioni, cassa a zero e 1,4 milioni di fondi vincolati usati per altre spese. I conti del dissesto a Soriano Calabro e la delibera che recepisce la relazione dell’Area Finanziaria del Comune

SORIANO CALABRO (VV) – Il Comune di Soriano Calabro è ufficialmente in dissesto finanziario. La Commissione straordinaria ha approvato all’unanimità la delibera che lo dichiara. L’atto, adottato ieri, recepisce la richiesta contenuta nella relazione sulla situazione finanziaria dell’Area Finanziaria, datata 30 ottobre 2026. Il documento, firmato dal responsabile Angelo Antonio Maria Grande e dal sovraordinato Giovanni Francesco Agostino, era allegato alla proposta di deliberazione e concludeva che l’ente versava nella condizione prevista dall’articolo 244 del Testo unico degli enti locali. Il Comune è guidato dalla Commissione dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, il terzo della sua storia.

Un disavanzo più che raddoppiato

Il rendiconto 2025 chiude con un disavanzo di 5.202.069,49 euro, contro i 2,7 milioni del 2022. Solo nel 2025 si sono formati 2,5 milioni di nuovo disavanzo, nonostante un ripiano applicato di oltre 523 mila euro. Il disavanzo equivale al 268% della spesa corrente e il fondo di cassa a fine 2025 era a zero.

Pesa anche la qualità dei crediti: i residui attivi di entrate tributarie ed extratributarie sono svalutati per oltre il 90%. Nel 2026 l’ente ha riscosso l’11,8% dei carichi emessi (627 mila euro su 5,3 milioni).

Il Comune vive di anticipazioni

Al 30 settembre il saldo presso il Tesoriere era zero e l’ente operava interamente con l’anticipazione di tesoreria. L’esposizione superava il limite di legge, pari ai cinque dodicesimi delle entrate correnti (circa 1,25 milioni). Secondo la relazione, lo strumento è diventato «la fonte stabile di finanziamento della gestione»: 122 mila euro utilizzati nel 2023, 2,9 milioni nel 2024, 3,5 milioni nel 2025.

Le retribuzioni di ottobre sono state pagate il 26 ottobre ricorrendo all’anticipazione. Quelle di novembre e dicembre e la tredicesima non avevano copertura senza incassi straordinari.

Fatture non pagate e contenzioso

Delle 325 fatture registrate nel 2026, per 3,1 milioni, ne è stato pagato il 14%. Per i soli servizi indispensabili (energia, illuminazione pubblica, igiene urbana, servizio idrico) restano da saldare 2,93 milioni, in parte già oggetto di decreti ingiuntivi. Il contenzioso censito vale 2,7 milioni, a fronte di un fondo accantonato di 353 mila euro contro i 772 mila stimati come necessari. I debiti fuori bilancio emersi sono stimati in circa 963 mila euro. Nel complesso la massa passiva stimata supera i 6,8 milioni (8,3 nello scenario avverso).

Il nodo dei fondi vincolati

La ricognizione sul gestionale contabile, estesa a 20 opere, ha rilevato 1,4 milioni di euro di fondi vincolati incassati e non utilizzati per le finalità originarie. Il Comune ha inoltre anticipato circa 800 mila euro su altre opere, in gran parte recuperabili rendicontando agli enti finanziatori.

Sette interventi, tra cui la mensa scolastica, la scuola media e i lavori del CIS di San Domenico, risultano a rischio revoca dei finanziamenti, per 4,3 milioni di crediti. Una revoca lascerebbe in piedi i debiti verso le imprese.

Pagamenti da verificare

La relazione segnala «possibili irregolarità» nei pagamenti 2024-2026, da accertare: tredici mandati per 234.989,77 euro su conti esteri, con fondi delle opere, e una fattura risultata pagata tre volte, per 27.167,09 euro complessivi. Gli esiti della verifica saranno trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti e, se ne ricorrono gli elementi, all’autorità giudiziaria.

Perché non il piano di riequilibrio

La Commissione ha valutato anche il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il cosiddetto predissesto, già proposto dalla precedente amministrazione nel marzo 2026, giudicandolo non sostenibile. Secondo l’Area Finanziaria, anche ipotizzando venti anni di piano e tutte le leve disponibili, il saldo annuo resterebbe negativo di circa 252 mila euro. Aliquote IMU e addizionale IRPEF sono già al massimo e il margine di cassa della gestione corrente nel 2025 è stato di appena 87.856,80 euro. L’anticipazione prevista per i comuni sciolti da recuperare sui trasferimenti erariali, principale fonte di cassa dell’ente.

Cosa cambia ora

Con il dissesto la gestione dei debiti pregressi viene separata da quella corrente e affidata a un organo straordinario di liquidazione. Secondo la relazione, a questo organo andrebbe anche la ricostituzione dei vincoli delle opere, punto da verificare sul testo vigente della norma. Le esecuzioni e gli interessi sui debiti della massa passiva vengono bloccati.

Il prezzo per la collettività è alto: aliquote e tariffe al massimo per cinque anni, revisione della dotazione organica e accertamento delle responsabilità. Il Comune aveva già vissuto una procedura di dissesto nel 2017. Spetterà ora alla Commissione predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. La relazione richiama inoltre ulteriori criticità organizzative e gestionali rilevate dalla Commissione, ancora in istruttoria: assetto della dirigenza, progressioni verticali, incentivi tecnici e premi, e prestazioni proseguite dopo la scadenza dei contratti.