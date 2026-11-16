Comune di Soriano, l’entità del dissesto potrebbe essere superiore a 7 milioni di euro

5 minuti per la lettura

La verità dei commissari straordinari sul dissesto al Comune di Soriano: «Buco da 7 milioni, bonifici all’estero e riscossione all’11%, ma l’entità potrebbe essere maggiore. Ora si volta pagina». Revocate le bollette illegittime, nessun aumento delle tasse e segnalazione alla Corte dei conti.

SORIANO CALABRO – Una radiografia spietata sui conti dell’ente, la contestazione di mala gestione amministrativa e il punto zero da cui ripartire per restituire dignità e bilanci sani alla comunità. Nella sala consiliare del Municipio di Soriano Calabro, la triade dei commissari straordinari – composta dal prefetto Sergio Raimondo, Sebastiano Tramontana e Roberto Micucci, unitamente alla funzionaria comunale Ester D’Amico – insediatasi a seguito dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose che ha posto fine all’amministrazione del sindaco Antonino De Nardo, ha tenuto una conferenza stampa fiume aperta a giornalisti e cittadini per fare chiarezza sulla deliberazione del dissesto finanziario dell’ente pubblicata il 9 novembre scorso e adottata con i poteri del Consiglio comunale.

«FAREMO DI TUTTO PER RISANARE IL COMUNE»

Ad aprire l’incontro è stato il prefetto Sergio Raimondo (decano dei commissari con 29 gestioni alle spalle, di cui due già svolte proprio a Soriano), sottolineando il valore del riscatto territoriale: «Ci teniamo a Soriano e a tenere alta la testa di questa città. La popolazione ci ha chiesto di riscattare questo territorio e di fare di tutto per risanarlo: ce la metteremo tutta. Alla luce della mia esperienza, sono convinto che con questa squadra e con il supporto dei sei sovraordinati assegnati dal Ministero dell’Interno non possiamo non riuscire».

«COSTRETTI A DICHIARARE IL DISSESTO»

I dettagli tecnici del dissesto sono stati illustrati dai commissari Micucci e Tramontana. Il deficit dell’ente si è quantificato prudenzialmente in circa 7 milioni di euro, una cifra destinata a salire con la ricognizione del contenzioso arretrato.

Da parte sua, Roberto Micucci ha chiarito le motivazioni del provvedimento: «La commissione si è trovata costretta a deliberare il dissesto. Non è una nostra valutazione discrezionale, eravamo obbligati ad applicare le leggi della Repubblica. Ma questo non è un atto contro i cittadini: vuole invece preservare il futuro di questa comunità e dell’ente».

Sul fronte fiscale, Micucci ha rassicurato la cittadinanza su eventuali rincari: «Le aliquote Irpef, Tari e le addizionali locali sono purtroppo già al livello massimo consentito dalla legge. Di conseguenza, la dichiarazione di dissesto non comporterà alcun impatto in termini di aumento delle tasse per la popolazione».

«ATTIVITà DI RISCOSSIONE IRRISORIA E ALLARMANTE, MA NESSUN AUMENTO DELLE TASSE»

Ad aggravare il quadro è un dato di riscossione definito «irrisorio e allarmante»: il Comune di Soriano prima della dichiarazione di dissesto incassava appena l’11,8% delle entrate dovute. Su questo punto, il prefetto Raimondo ha evidenziato la necessità di una nuova alleanza con la comunità: «Un tasso dell’11% è irrisorio: dovrà aumentare a dismisura, altrimenti avremo fallito. Ma il cittadino pagherà le tasse nel momento in cui vedrà che i servizi vengono resi con trasparenza ed efficienza».

REVOCATE LE BOLLETTE ILLEGITTIME E SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

Emersi, nel corso della conferenza stampa, dettagli sconcertanti sulle prassi contabili attualmente al vaglio per le opportune segnalazioni alla Corte dei Conti ed alla magistratura erariale: rilevati 13 mandati di pagamento indirizzati verso conti correnti all’estero e il saldo per ben tre volte della medesima fattura, su cui il commissario Micucci ha confermato gli approfondimenti in corso.

LE RESPONSABILITà DELL’AMMINISTRAZIONE USCENTE: «PIANO DI RIEQUILIBRIO, UNA SCATOLA VUOTA»

Il commissario Tramontana ha smentito poi l’ipotesi di un dissesto improvviso: «Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Già prima del nostro arrivo, l’amministrazione uscente aveva approvato a marzo 2026 in Giunta una proposta di piano di riequilibrio (predissesto), ma la delibera portata in Consiglio il 4 maggio era una scatola vuota, priva dei pareri obbligatori del revisore dei conti e del responsabile finanziario, ed era priva persino del rendiconto 2025».

I commissari sono intervenuti per annullare i ruoli idrici emessi in precedenza con addebiti ingiustificati e nello specifico il prefetto Raimondo ha scandito: «Non si può imputare una somma di 150 euro per il contatore se il contatore non è mai stato installato nell’abitazione. Procederemo all’immediatezza alla revoca di queste bollette perché la legalità e la correttezza devono essere la nostra stella polare».

SCURE SUI CORSTI E PIANO DI RISANAMENTO: «VIA LA DIRIGENZA»

Per bloccare la spesa incontrollata, la triade commissariale ha tracciato un programma di risanamento in sette punti, a partire dal taglio della macchina burocratica: «Un comune di queste dimensioni demografiche non può sostenere posizioni dirigenziali nel numero finora previsto: la dirigenza sarà completamente eliminata per ritagliare l’abito dell’amministrazione sulle reali dimensioni dell’ente».

SOSPESE LE SELEZIONI CONCORSUALI

Tra le altre misure immediate figurano la sospensione delle selezioni concorsuali per l’insostenibilità dei costi di procedura e delle assunzioni previste, la chiusura della stagione delle proroghe e degli affidamenti diretti per la raccolta dei rifiuti, avviando bandi pluriennali (2-3 anni) tramite stazione appaltante; la messa a norma della rete idrica con l’impiego di fondi strutturali vincolati per i Comuni sciolti per mafia per sostituire le pompe di sollevamento e garantire l’acqua anche nelle zone alte del paese; infine la normalizzazione del servizio anagrafico dopo la drastica scomparsa delle anomale e massicce richieste di cittadinanza da parte di stranieri registrate prima dell’insediamento commissariale.

L’OBIETTIVO è RISANARE L’ENTE ENTRO LA FINE DEL 2028

Sotto il profilo procedurale, la dichiarazione di dissesto traccia una linea di demarcazione netta: «Si crea uno spartiacque: tutti i debiti anteriori al 31 dicembre 2025 saranno presi in carico dall’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) nominato con DPR e non incideranno più sulla capacità finanziaria e di spesa corrente dell’ente», ha spiegato Tramontana.

A partire dal 1° gennaio 2026, la Commissione straordinaria gestirà unicamente la finanza ordinaria, lavorando nei 18 mesi di mandato (prorogabili di ulteriori 6 mesi) con il supporto di 6 funzionari sovraordinati della Prefettura per garantire bilanci in pareggio e condurre il Comune di Soriano risanato alle elezioni amministrative della primavera 2028.