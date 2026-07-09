Vibo, ospedali aperti nel weekend per abbattere le liste d’attesa

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Piano straordinario dell’Asp di Vibo: ospedali e ambulatori aperti nel weekend: fino a 100 euro all’ora per i dottori e 60 euro per il personale del comparto

VIBO VALENTIA – Ospedali e ambulatori aperti anche nel fine settimana e turni prolungati per aggredire una delle piaghe più dolorose della sanità locale: i tempi d’attesa infiniti per visite, esami e interventi chirurgici. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia gioca la carta del piano straordinario e lancia una manifestazione di interesse rivolta a tutto il proprio personale (medici dirigenti, specialisti ambulatoriali convenzionati, infermieri e tecnici del comparto) per lo svolgimento di prestazioni assistenziali aggiuntive.

L’avviso interno, firmato dal Commissario Straordinario Angelo Vittorio Sestito, dà concreta attuazione al Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa (Pagla) approvato a giugno. L’obiettivo è chiaro: sfruttare i fondi stanziati dalla Regione Calabria per ampliare le fasce orarie settimanali e introdurre turni nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

TARIFFE MAGGIORATE PER I TURNI NEL WEEKEND

Per convincere il personale sanitario a rinunciare ai riposi e prestare ore di lavoro extra oltre il normale orario di servizio, l’ASP ha messo sul tavolo un pacchetto economico incentivante, basato sulle linee guida dei decreti calabresi e nazionali. Le prestazioni, rese in via eccezionale e temporanea, prevedono infatti un compenso orario lordo differenziato.

Per l’Area Dirigenza Sanitaria (Medici specialisti dipendenti e convenzionati) previsti 80,00 euro all’ora per le attività svolte dal lunedì al venerdì, che salgono a 100,00 euro all’ora per i turni effettuati di sabato, domenica o nei giorni festivi. Per il personale del Comparto Sanità (Infermieri e tecnici sanitari) previsti 50,00 euro all’ora nei giorni feriali e 60,00 euro all’ora per il fine settimana.

TRE FRONTI CALDI: CHIRURGIA, VISITE E SCREENING

Le ore di lavoro supplementari non saranno distribuite a pioggia, ma verranno coordinate dal Responsabile Unico delle Liste di Attesa (Rula) insieme ai direttori dei distretti e dei reparti, dando priorità alle specialità che registrano i ritardi più critici. Le prestazioni aggiuntive si concentreranno tassativamente su tre macro-aree: Prestazioni chirurgiche per smaltire i flussi degli interventi in sospeso; Specialistica ambulatoriale per sbloccare le agende delle visite diagnostiche; Programmi di screening oncologici, un settore vitale per la prevenzione sul territorio.

L’operazione rimarrà attiva nel corso di tutto il 2026, esaurendosi una volta raggiunti i tetti di spesa delle risorse assegnate all’azienda con il decreto regionale specifico.

I dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, hanno una finestra di tempo molto stretta per aderire: le istanze di partecipazione, con l’indicazione dei giorni e delle ore di disponibilità, dovranno essere inviate tramite PEC o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASP entro il prossimo 14 luglio.