I medici a Roberto Occhiuto: «Basta con i commissari all’Asp di Vibo»

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La lettera dei medici vibonesi al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nella quale si chiede di porre fine ai commissariamenti all’Asp e dare ad essa una guida stabile.

VIBO VALENTIA – I sindacati dei medici vibonesi contro l’ipotesi di un nuovo commissariamento dell’Asp di Vibo: «Egregio Presidente Occhiuto, se davvero si vuole ridare slancio alla sanità vibonese, è giunta l’ora di ridare all’Asp una dirigenza regolare e stabile. Dunque basta con i commissari straordinari, si nomini finalmente un direttore generale».

Non potrebbe essere più chiaro il pensiero che gli interessati esplicitano pubblicamente in una lettera aperta indirizzata al governatore della Regione Calabria e firmata unitariamente dalle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria Anaao, Cimo, Cisl medici, Cgil medici, Fvm.

«L’Asp di Vibo Valentia – spiegano – vive ormai da troppo tempo in una condizione di commissariamento che, se in passato ha rappresentato uno strumento necessario per affrontare situazioni straordinarie, oggi rischia di limitare la capacità di programmazione e di sviluppo dell’azienda sanitaria».

I MEDICI: “CHIUDERE IL COMMISSARIAMENTO DELL’ASP DI VIBO E NMOMINARE UN DIRETTORE GENERALE”

Ora però è giunto il momento di chiudere questa fase e procedere alla nomina del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo, restituendo così all’azienda una governance stabile e pienamente operativa. Questo perché una direzione aziendale completa è indispensabile per garantire continuità amministrativa, una migliore organizzazione dei servizi e una programmazione efficace delle attività sanitarie. «Oggi più che mai ciò è necessario, soprattutto alla luce della realizzazione del nuovo ospedale, un’opera strategica che richiede una guida autorevole e una visione di lungo periodo».

I medici ribadiscono che esso «non rappresenta soltanto una nuova struttura, ma l’occasione per ripensare l’intero sistema sanitario provinciale, programmando investimenti, personale, innovazione e integrazione con i servizi territoriali. Una sfida di tale portata non può essere affrontata esclusivamente con una gestione commissariale». Concludere il commissariamento significherebbe inoltre offrire un segnale concreto ai cittadini, agli operatori e al territorio, «restituendo all’Asp la stabilità necessaria per costruire una sanità più efficiente, moderna e capace di rispondere in maniera adeguata alle esigenze».

Per tutte queste ragioni, i medici chiedono ad Occhiuto di «avviare con tempestività il percorso che conduca alla fine del commissariamento dell’Asp di Vibo Valentia e alla nomina della nuova direzione strategica, affinché la sanità vibonese possa finalmente affrontare con strumenti ordinari e una programmazione stabile le importanti sfide che la attendono».