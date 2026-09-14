Esenzioni ticket irregolari: Asp di Vibo e Agenzia Entrate avviano il maxirecupero crediti

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L’Asp di Vibo ha avviato il recupero delle somme dovute dai cittadini che hanno usufruito indebitamente di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione ticket per reddito senza averne reale diritto. Accordo con l’Agenzia delle Entrate

VIBO VALENTIA – Stretta dell’Asp di Vibo Valentia contro le irregolarità sulla fruizione delle esenzioni da ticket sanitario. Con la Delibera dell’11 settembre scorso, firmata dal Commissario Straordinario Angelo Vittorio Sestito, l’Asp dunque ha dato il via ufficiale alle procedure per il recupero delle somme dovute dai cittadini che hanno usufruito indebitamente di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione per reddito senza averne reale diritto.

I CONTROLLI RIGUARDERANNO GLI ANNI TRA IL 2011 E IL 2020

Il piano straordinario riguarda un arco temporale di dieci anni, compreso tra il 2011 e il 2020 e l’Azienda precisa che i crediti non sono prescritti, in quanto l’interruzione dei termini è avvenuta preventivamente tramite appositi atti amministrativi adottati negli anni scorsi.

IN CAMPO L’AGENZIA DELLE ENTRATE: 60 GIORNI PER PAGARE

Per condurre le operazioni di riscossione, l’ASP si avvarrà della convenzione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’ente di riscossione provvederà a notificare agli utenti risultati non esenti un avviso bonario con allegato il modulo pagoPA. I cittadini interessati avranno a disposizione 60 giorni di tempo dalla notifica per regolarizzare la propria posizione ed estinguere la morosità in un’unica soluzione. Il pagamento potrà essere effettuato tramite circuito pagoPA, presso gli sportelli dedicati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione senza commissioni d’incasso, oppure attraverso i canali telematici previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

SCADUTO IL TERMINE SCATTA LA RISCOSSIONE COATTIVA CON ADDEBITO SPESE

La delibera evidenzia la necessità di agire nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione. Per questo motivo, nei confronti di chi non provvederà al saldo entro i 60 giorni previsti dall’avviso bonario, l’Agenzia procederà all’iscrizione a ruolo e all’avvio della riscossione coattiva. Pertanto, in questa eventualità, le ulteriori spese amministrative e di notifica sostenute verranno interamente a carico del debitore moroso.

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA DELL’ASP DI VIBO E L’ASSISTENZA AGLI UTENTI

Il procedimento, che non comporta costi aggiuntivi per le casse dell’Asp, vedrà impegnati i diversi settori aziendali sotto la guida del Rup Beatrice Amore: l‘Area Servizi Informatici (SIA), guidata da Emilio Melluso, elaborerà entro 30 giorni il tracciato-record da trasmettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con i dati estrapolati dal Sistema Tessera Sanitaria (TS). Prevista infine l’istituzione un team operativo composto da personale del Distretto Sanitario e informatici aziendali con il compito di monitorare la riscossione e fornire assistenza diretta all’utenza per chiarimenti o verifiche sui verbali notificati.