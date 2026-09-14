Servizio Dialisi senza specialisti: protesta all’ospedale di Nicotera

3 minuti per la lettura

Tanta rabbia ma anche granitica determinazione è emersa dalla manifestazione organizzata dall’Aned all’ospedale di Nicotera

NICOTERA – Tanta rabbia ma anche tanta determinazione è emersa dalla manifestazione organizzata dall’Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianti) ieri mattina davanti al nosocomio cittadino per denunciare la carenza cronica di nefrologi e chiedere all’Asp soluzioni strutturali.

La segretaria regionale Aned, Maria Larosa, ha esordito: «Siamo arrivati qui a Nicotera perché questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non si può arrivare in un Centro Dialisi e dire agli ammalati: “Non c’è il medico, dovete andare in un altro Centro”. Questa – ha tuonato – è una vergogna. Noi siamo qui perché non deve mai più succedere. Sono sedici pazienti, sedici famiglie che un giorno sì, un giorno no, si recano per la dialisi, che – ha sottolineato – è una terapia salvavita. Questo rappresenta un servizio primario che tocca persone anziane che hanno mediamente 70 anni e che necessitano di un’assistenza continua e costante. Noi ci battiamo a partire da Nicotera, ma per tutta la regione. Ciò perché il rischio di chiudere per mancanza di medici e infermieri non interessa solo questo presidio».

ACCANTO AI PAZIENTI ANCHE IL SINDACO DI NICOTERA, GIUSEPPE MARASCO: “UNA BATTAGLIA DI CIVILTA'”

Accanto ai pazienti anche il sindaco, Giuseppe Marasco: «Quello che è successo è una cosa vergognosa. Gettare nello sconforto intere famiglie, pazienti per il fatto che non si è data certezza di avere una prestazione salvavita è una cosa che fa gridare proprio allo scandalo. Da qui – ha incalzato – chiedo al direttore Sestito di impegnarsi affinché ogni presidio abbia la certezza di poter erogare questo servizio importantissimo. Una cosa del genere porta una forte instabilità, non solo personale, ma anche familiare. Noi come amministrazione comunale, ed io personalmente come sindaco – ha evidenziato – mi batterò affinché l’azienda possa far ritornare questo servizio alla normalità».

Per il sindaco di Joppolo Giuseppe Dato, oltre alla mancanza di personale, si tratta di «una mancata organizzazione da parte dell’Asp. A cui si aggiunge una mancanza di rappresentanza politica che interessa tutto il comprensorio della Costa degli Dei».

SIGNIFICATIVA LA TESTIMONIANZA DI ALCUNI FAMILIARI DI PAZIENTI DI SAN FERDINANDO

Significativa, per il fatto che il Centro Dialisi di Nicotera rappresenta un importante presidio sanitario anche per dializzati della vicina Piana di Gioia Tauro, la testimonianza di alcuni familiari di pazienti di San Ferdinando: «Siamo sballottati tra Tropea e Vibo Valentia senza nessun preavviso. Dopo quattro ore di dialisi fare ancora più di un’altra ora di macchina diventa insostenibile per i dializzati. Perché – hanno denunciato – lasciando stare i primi giorni, nemmeno dopo hanno organizzato il trasporto dei pazienti. Inoltre, venivamo avvisati telefonicamente la sera prima, anche alle 22, quando ci veniva comunicato dove c’era il posto, con tutti i disagi di tipo organizzativo-logistico, che questo comporta. Noi ci battiamo per avere una figura di riferimento stabile e duratura a Nicotera, che per noi è molto comoda e poi – hanno asserito – ci siamo sempre trovati bene, non abbiamo nulla da ridire al personale sanitario e ai medici».



Non le manda a dire nemmeno il responsabile della sanità dell’Associazione Diritti e Tutela del Territorio, Mimmo Pagano, il quale ha chiosato: «Pretendiamo che debba essere garantito il servizio Dialisi a Nicotera. Il fatto che venga garantito il trasporto in un’altra sede è una possibilità che rifiutiamo nel modo più categorico. Come hanno fatto per Tropea, che dopo mezz’ora, hanno provveduto a ripristinare il servizio lo stesso debbano provvedere in tempo. Chi è il responsabile di questo settore si assuma le proprie responsabilità perché pagato e anche profumatamente».