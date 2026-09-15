Filadelfia, ambulanza "Victor" in servizio in città

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Un’ambulanza “Victor” del sodalizio Odv San Pio Lamezia potrebbe trovare ubicazione alla Casa di comunità in dirittura d’arrivo a Filadelfia.

FILADELFIA – L’Odv San Pio Lamezia consolida e amplia la propria presenza nel campo del soccorso anche nel territorio di Filadelfia. Infatti, con una recente delibera dell’Azienda sanitaria provinciale, a questa associazione è stata ufficialmente assegnata la gestione della postazione “Victor” di Filadelfia.

Questa nuova postazione va ad aggiungersi a quelle, già operative e consolidate, di Lamezia Terme e di Pizzo, a dimostrazione della capillarità e dell’efficacia del servizio di emergenza-urgenza offerto dal sodalizio: «Siamo un’organizzazione che ha sempre fatto dell’umiltà, della trasparenza e dello spirito di servizio i propri fari guida – fanno sapere dall’associazione Odv San Pio Lamezia – . Tuttavia, oggi sentiamo il dovere e il diritto di rivendicare con forza la nostra centralità e importanza strategica per il sistema sanitario e per la tutela della salute dei cittadini. Un risultato che non è frutto del caso, ma della professionalità, della tempestività e della preparazione tecnica che i nostri operatori dimostrano ogni giorno sul campo».

MAGGIORE GARANZIA DI SICUREZZA SANITARIA SUL TERRITORIO

Però, il percorso di questo sodalizio lametino, purtroppo, «non è esente – si prosegue – da ostacoli e attacchi. Attorno a noi registriamo la presenza di parecchi invidiosi che, pur operando senza i requisiti necessari e con mezzi ormai vecchi e obsoleti, tentano disperatamente di scalfire la nostra immagine. A queste realtà ricordiamo che, per garantire la sicurezza dei cittadini, non bastano le parole. Bisogna fare come noi: occorre investire costantemente in formazione, strutture e veicoli all’avanguardia. Solo attraverso gli investimenti e la serietà si può realmente crescere e fare la differenza. Le scorciatoie non pagano».

LE INTIMIDAZIONI SUBITE DALL’ASSOCIAZIONE E L’INCENDIO DI UN’AMBULANZA

C’è chi ha persino tentato di intimidire e di rallentare il passo a questa organizzazione con atti vili. Come quando, a Lamezia Terme, nell’autorimessa di proprietà associativa, un’ambulanza è stata data alle fiamme in un gravissimo atto incendiario. Un attacco diretto non solo all’associazione, ma a tutta la comunità. A chi ha provato a fermarla con il fuoco e con altri attacchi quotidiani e gratuiti, l’associazione risponde oggi con i fatti, con la legalità e con i risultati formali. Tuttavia, la recente delibera dell’Asp dimostra che i sacrifici, pian piano, sono ripagati e che il merito e l’onestà vincono sempre su qualsiasi tentativo di ostruzionismo.

Ritornando alla gestione ufficiale della postazione “Victor” di Filadelfia, un’ambulanza dell’Odv San Pio Lamezia potrebbe trovare ubicazione alla Casa di comunità della città, che è in dirittura d’arrivo. Infine, la promessa che «serviremo, prossimamente, la postazione “Victor” di Filadelfia con la stessa passione di sempre».