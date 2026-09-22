Zungri, alunna disabile lasciata senza la necessaria assistenza

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Una alunna di 15 anni con grave disabilità motoria e cognitiva senza assistenza alla scuola di Zungri. L’appello dei genitori

ZUNGRI – Ha 15 anni, una grave disabilità motoria e cognitiva e frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado nel plesso di Zungri, dell’Istituto comprensivo Rombiolo-San Calogero-Cessaniti. Ma per Carol l’inizio del nuovo anno scolastico si è trasformato in una nuova battaglia per ottenere l’assistenza necessaria durante le ore trascorse a scuola.

A denunciare la situazione sono i genitori, Maurizio Crudo e Rosetta Raffa. La ragazza è affetta da tetraparesi discinetica, atrofia cerebellare progressiva ed epilessia e utilizza permanentemente una carrozzina posturale personalizzata. Ha bisogno di assistenza continua per l’alimentazione, anche attraverso la Peg, per la postura, la movimentazione, l’igiene personale e il cambio.

LA MADRE DI CAROL OBBLIGATA A RECARSI A SCUOLA OGNI GIORNO PER ASSISTERE LA FIGLIA

Secondo quanto riferiscono i genitori, all’inizio dell’anno scolastico non risultavano ancora pienamente operative tutte le figure necessarie a garantire l’assistenza durante l’intera permanenza a scuola. Una situazione che, spiegano, costringe la madre a recarsi personalmente nell’istituto per nutrire e cambiare la figlia.

«Una madre non può essere obbligata a sostituirsi quotidianamente ai servizi che le istituzioni hanno il dovere di predisporre», scrivono Maurizio e Rosetta, sottolineando che Carol «non può frequentare la scuola soltanto a condizione che sua madre rimanga costantemente disponibile a intervenire».

Le necessità della ragazza, sostengono i genitori, erano state segnalate già prima dell’inizio dell’anno scolastico. Da luglio 2026 sarebbero state richieste l’attivazione delle figure necessarie e l’adozione degli interventi indispensabili a garantire il diritto allo studio e all’inclusione, anche attraverso formali richieste e diffide trasmesse tramite i legali della famiglia.

I GENITORI DI CAROL CHIEDONO LE FIGURE NECESSARIA A LORO FIGLIA PER POTER FREQUENTARE LA SCUOLA DI ZUNGRI

I genitori chiedono che siano garantiti l’insegnante di sostegno per il numero di ore riconosciuto, l’assistente all’autonomia e alla comunicazione e collaboratori scolastici adeguatamente incaricati e formati per l’assistenza materiale, l’igiene personale e il cambio. Chiedono, inoltre, personale in grado di assistere Carol durante il pasto e nella gestione della PEG, secondo le prescrizioni sanitarie.

«Queste figure non sono facoltative», affermano i genitori, che si rivolgono alla dirigenza scolastica, al Comune di Zungri, all’Ufficio scolastico competente e alle altre istituzioni coinvolte chiedendo «l’attivazione immediata e continuativa di tutte le figure necessarie».

L’APPELLO ALLE ISTITUZIONI: “NON VOGLIAMO ALTRE PROMESSE. CAROL NON PUO’ ASPETTARE”

«Non vogliamo altre promesse. Non vogliamo rinvii. Non vogliamo più sentirci dire che bisogna attendere. Carol non può aspettare», scrivono. «Carol è una studentessa, una ragazza e una persona titolare degli stessi diritti e della stessa dignità di tutti gli altri».

La famiglia annuncia infine che continuerà a chiedere l’attivazione dei servizi necessari affinché la ragazza possa frequentare la scuola con tutte le figure professionali di cui ha bisogno. «L’inclusione non può rimanere una parola scritta nei documenti. Deve diventare una realtà concreta, ogni giorno e per ogni ora trascorsa a scuola». Da quanto si è potuto apprendere le risorse finanziarie necessarie sono state stanziate dalla Regione e trasferite dal Comune alla scuola. Quindi, si tratterebbe esclusivamente di un intoppo burocratico. Intanto Carol aspetta di poter esercitare pienamente il sacrosanto diritto allo studio.