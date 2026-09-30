All'ospedale di Vibo riparte la Psichiatria: 5 posti letto e nuovo organico

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Importante novità per la sanità vibonese: il presidente della conferenza dei sindaci annuncia la ripartenza dell’attività del reparto di Psichiatria dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – Riparte l’attività del reparto di Psichiatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. A darne notizia è il presidente della Conferenza dei sindaci, Salvatore Fortunato Giordano, dopo il completamento della procedura di assunzione del personale necessario a consentire la riattivazione del servizio.

Il reparto torna operativo con cinque posti letto e un organico composto dal primario, quattro medici strutturati e sette infermieri. Un potenziamento che punta a colmare un vuoto assistenziale particolarmente avvertito sul territorio e più volte evidenziato anche dai sindaci vibonesi: «In ambito sanitario Vibonese si registra una notizia importante – afferma Giordano –. A seguito del completamento della procedura di assunzione del personale necessario, presso l’Ospedale Jazzolino riprende finalmente l’attività del reparto di Psichiatria».

LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE GIORDANO

La riattivazione arriva alla vigilia del passaggio di Vittorio Sestito alla guida dell’Asp di Cosenza, dove da domani assumerà l’incarico di direttore generale dopo aver ricoperto quello di commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia. Giordano ha espresso apprezzamento per il risultato raggiunto, salutando Sestito e il direttore sanitario Ilario Lazzaro.

«Mi sembra una buona notizia, proprio alla conclusione del mandato del commissario Sestito – sottolinea il presidente della Conferenza dei sindaci – e che colma un vuoto molto avvertito nella comunità e soprattutto tra i sindaci. Saluto quindi questo nuovo intervento migliorativo e rinnovo i saluti al dottor Vittorio Sestito e al dottor Ilario Lazzaro».

A GIORNI L’INCONTRO TRA I SINDACI E IL NUOVO DG DELL’ASP DI VIBO

Intanto, il Comitato ristretto dei sindaci si prepara a incontrare il nuovo commissario dell’Asp vibonese, Antonio Battistini. L’appuntamento è fissato per lunedì 5 ottobre alle ore 11. L’incontro, richiesto dalla Conferenza dei sindaci, servirà a fare il punto sulla situazione della sanità provinciale e sulle principali criticità ancora aperte.

«Rinnoviamo al neo commissario i saluti di benvenuto e di buon lavoro», aggiunge Giordano, che rivolge infine un augurio anche al personale chiamato a garantire la ripresa dell’attività del reparto: «Auguriamo buon lavoro ai medici e agli infermieri».