I sindaci incontrano il commissario dell'Asp di Vibo, Battistini, e presentano il loro "dossier"

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Primo confronto tra il Comitato ristretto della Conferenza dei sindaci con il neo commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, avvenuto nella sede aziendale. Sul tavolo le tematiche sanitarie più stringenti. E intanto Tiziana Ciuci nominata direttore amministrativo

VIBO VALENTIA – La medicina territoriale, la continuità assistenziale, i servizi ospedalieri e l’attenzione per i piccoli Comuni sono alcuni dei principali temi messi sul tavolo dal Comitato ristretto della Conferenza dei sindaci nel primo confronto con il neo commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, avvenuto oggi, 5 ottobre 2026, nella sede dell’Azienda sanitaria provinciale.

Al tavolo erano presenti il presidente della Conferenza dei sindaci, Salvatore Fortunato Giordano, il vicepresidente Sergio Pititto, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, Enzo Massa e Pino Marasco. L’incontro, definito come un primo momento conoscitivo, è servito a gettare le basi per un rapporto di collaborazione tra istituzioni e management dell’Asp, con l’obiettivo di affrontare le criticità ancora presenti sul territorio.

BATTISTINI ILLUSTRA LE LINEE GUIDA

Battistini ha illustrato ai rappresentanti dei Comuni le linee generali dell’azione che intende portare avanti alla guida dell’Asp. Un percorso che, secondo quanto riferito dal Comitato ristretto, sarà caratterizzato da un approccio «incisivo e pragmatico» e dal coinvolgimento dei diversi territori e delle componenti interessate. Gli interventi riguarderanno la riorganizzazione aziendale, l’attuazione delle attività già programmate e la definizione di nuovi interventi.

Il neo commissario ha inoltre manifestato soddisfazione per il ritorno a Vibo Valentia e la volontà di avviare rapidamente il lavoro sul territorio. A conferma di questo approccio, Battistini ha già iniziato alcune visite nei Comuni della provincia, tra cui Nicotera e Nardodipace, riservando attenzione anche alle realtà più periferiche e ai centri di minori dimensioni.

NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO ALL’ASP DI VIBO

Intanto, tra i primi atti di Battistini figura quello della nomina del nuovo direttore amministrativo aziendale. La scelta è ricaduta su Tiziana Ciuci che ha già ricoperto incarichi di direttore amministrativo a Cosenza e nell’Asp di Catanzaro, per un periodo complessivo superiore ai quattro anni, maturando una conoscenza del sistema sanitario calabrese e rapporti con le altre aziende sanitarie e con le strutture direttive della Regione Calabria.

Battistini e la Ciuci

SUL TAVOLO LE PROBLEMATICHE SANITARIE DEL VIBONESE

Tornando all’incontro di oggi, gli amministratori locali hanno richiamato alcune delle principali problematiche che interessano il sistema sanitario vibonese: la medicina territoriale, la continuità assistenziale, i servizi ospedalieri e quelli destinati ai centri periferici e ai piccoli Comuni, con i sindaci hanno chiesto che tali questioni siano affrontate con determinazione, in un territorio che, pur avendo registrato alcuni progressi, continua a necessitare di particolare attenzione per garantire i Livelli essenziali di assistenza.

LA COLLABORAZIONE SUL RAPPORTO DIRETTO COI TERRITORI

E i sindaci hanno indicato proprio il rapporto diretto con i territori come uno degli elementi sui quali costruire la collaborazione. Il Comitato ristretto ha sottolineato l’importanza di un confronto costante con il commissario, considerandolo un possibile punto di partenza per un’azione integrata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sanitari ritenuti prioritari.

L’obiettivo è trasformare il primo confronto in un tavolo più ampio, nel quale mettere a fuoco le emergenze e le priorità della sanità vibonese e individuare, insieme alla nuova gestione dell’Asp, gli interventi necessari per rafforzare i servizi sull’intero territorio provinciale.

Il confronto non si è quindi concluso con questo primo round, con le parti che hanno concordato di proseguire l’approfondimento nella Conferenza dei sindaci, che sarà convocata nei prossimi giorni dal presidente Giordano e che, secondo quanto annunciato, verrà allargata anche ai rappresentanti politici, sociali, sindacali e associativi.