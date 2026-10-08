Psichiatria all'ospedale di Vibo, Città Attiva chiede una rete territoriale più forte

4 minuti per la lettura

Città Attiva giudica positiva la riapertura del Servizio di psichiatria di diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale di Vibo Valentia ma evidenzia la necessità che si accompagni ad una rete territoriale forte

VIBO VALENTIA – La riapertura del Servizio di psichiatria di diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale di Vibo Valentia rappresenta «una notizia importante», ma non può essere considerata il punto di arrivo del percorso di potenziamento della salute mentale nel Vibonese. A sostenerlo è Daniela Primerano, presidente dell’Osservatorio Civico Città Attiva, che richiama l’Asp alla necessità di intervenire sull’intera rete psichiatrica provinciale, evitando che il rafforzamento del reparto ospedaliero finisca per indebolire i servizi territoriali.

Il reparto, sottolinea Primerano, torna a garantire una risposta ospedaliera dopo tre anni di chiusura, durante i quali i pazienti e le loro famiglie, in caso di necessità di ricovero, sono stati costretti a rivolgersi a strutture fuori provincia e, in alcuni casi, anche fuori regione. Una riapertura particolarmente significativa per la gestione delle emergenze psichiatriche, compresi gli accessi dal Pronto soccorso e i trattamenti sanitari obbligatori.

«IL PUNTO È IL PERSONALE AL SERVIZIO DI PSICHIATRIA DI VIBO»

Secondo quanto comunicato il 30 settembre, lo Spdc dovrebbe ripartire con cinque posti letto, un primario, quattro medici strutturati e sette infermieri. Un organico che per Città Attiva può rappresentare una base di partenza, ma sul quale l’Asp dovrebbe chiarire il modello organizzativo previsto per garantire la continuità assistenziale: «Quattro medici possono anche rappresentare un punto di partenza, ma l’Asp dovrebbe rendere pubblico il modello organizzativo con il quale intende garantire la continuità del servizio, senza creare contemporaneamente una nuova scopertura altrove», afferma Primerano.

Il timore dell’Osservatorio è che per assicurare l’attività del reparto di Psichiatria all’ospedale di Vibo possano essere utilizzate risorse già impegnate nei servizi ambulatoriali e territoriali. «Se per tappare una falla se ne apre un’altra, il problema non si è risolto ma solo spostato», sostiene la presidente.

«NON INDEBOLIRE I CENTRI DI SALUTE MENTALE»

Per Città Attiva, infatti, reparto ospedaliero e Centri di Salute mentale devono essere considerati come parti di un’unica rete. Il percorso assistenziale dovrebbe garantire la presa in carico del paziente prima del ricovero, durante la fase acuta e dopo la dimissione: «Si toglie una risorsa ai Centri di Salute Mentale e la si utilizza per coprire il reparto. Il risultato, almeno sulla carta, è un servizio ospedaliero che riparte, ma una rete territoriale che rischia di diventare ancora più fragile», afferma Primerano.

Una situazione che, secondo l’associazione, potrebbe finire per aumentare proprio la pressione sull’ospedale. L’indebolimento dei servizi territoriali, infatti, renderebbe più difficile intervenire nella fase di prevenzione e nella gestione dei pazienti prima e dopo l’eventuale ricovero.

«SERVONO NUOVE ASSUNZIONI»

Altro nodo evidenziato dall’Osservatorio riguarda la continuità del servizio. Con un organico medico ridotto, ferie, malattie, riposi e assenze improvvise potrebbero rendere più complessa la gestione di una struttura chiamata a garantire assistenza continuativa. Da qui la richiesta di accompagnare la riapertura dello Spdc con «un vero piano di potenziamento della Psichiatria provinciale», attraverso nuove assunzioni e un numero di operatori sufficiente a garantire contemporaneamente il funzionamento del reparto e dei Centri di Salute Mentale.

Per la Primerano, alla rete ospedaliera e territoriale dovrebbero inoltre affiancarsi strutture residenziali e semiresidenziali, così da costruire un sistema capace di rispondere alle diverse esigenze assistenziali.

L’APPELLO AL COMMISSARIO DELL’ASP DI VIBO, BATTISTINI

In vista della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebrerà il 10 ottobre, l’Osservatorio Civico Città Attiva rivolge quindi un appello al neo commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, tornato alla guida dell’azienda nei giorni scorsi: «Chiediamo un confronto chiaro e trasparente sul futuro della Psichiatria vibonese ed un piano concreto per garantire personale, continuità assistenziale e servizi adeguati su tutto il territorio», afferma Primerano.

La riapertura dello Spdc, per l’Osservatorio, «non può essere considerata un punto di arrivo» in quanto il reparto «deve essere messo nelle condizioni di funzionare in sicurezza, tanto per i pazienti quanto per gli operatori, attraverso un numero adeguato di medici, infermieri e personale, una presenza professionale stabile e un’organizzazione in grado di assicurare la continuità assistenziale senza ricorrere a soluzioni emergenziali. La sicurezza e la qualità delle cure non possono essere affidate alla buona volontà degli operatori: devono essere garantite da una programmazione seria, da personale altamente qualificato e da risorse adeguate», conclude la Primerano, chiedendo a Battistini di intervenire «con la massima urgenza» per rafforzare una rete di salute mentale che, secondo Città Attiva, è stata «per troppo tempo fortemente penalizzata».