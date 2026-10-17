Rombiolo, una partita di calcio per la prevenzione del tumore al seno

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Tumore al seno, in programma a Rombiolo “Donne in Rosa – Partita del Cuore: Insieme per la prevenzione”: iniziativa benefica

ROMBIOLO – Una partita di calcio per lanciare un messaggio importante: la prevenzione può fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno. È questo lo spirito di “Donne in Rosa – Partita del Cuore: Insieme per la prevenzione”, l’iniziativa benefica in programma oggi, 17 ottobre, al campetto “San Nicola” di Molàdi.

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Asd Rombiolo Calcio 2024, Komen Italia, Avis comunale di Rombiolo e Asd Mamme Real Limbadi, con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, guidata dalla sinda Caterina Contartese. L’obiettivo è raccogliere fondi a sostegno delle attività di prevenzione e cura del tumore al seno promosse da Komen Italia, coinvolgendo la comunità attraverso lo sport e la partecipazione.

Il programma prenderà il via alle 15 con la presentazione ufficiale, i saluti istituzionali e la benedizione del parroco. Alle 15.30 spazio alla partita di calcio tra squadre femminili, seguita alle 16.15 dall’esibizione della Scuola Calcio Rombiolo. La giornata si concluderà alle 17 con un buffet aperto ai partecipanti.

PREVISTO UNO SCREENING GRATUITO AL SENO RIVOLTO ALLE DONNE DI ETA’ COMPRESA TRA I 30 AI 49 ANNI

Il progetto guarda anche direttamente alla tutela della salute. Il prossimo 8 novembre è infatti previsto uno screening gratuito al seno rivolto alle donne di età compresa tra i 30 e i 49 anni, un’opportunità per promuovere la diagnosi precoce e sensibilizzare sull’importanza dei controlli.

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente durante la manifestazione del 17 ottobre oppure telefonando al numero 328 3821444.

UNA MAGLIA PER SOSTENERE LA CAUSA DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile prenotare la maglia ufficiale di “Donne in Rosa – Partita del Cuore”. L’intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività di ricerca, cura e prevenzione portate avanti da Komen Italia.

Sport, solidarietà e attenzione alla salute si incontrano così in un’iniziativa che punta a trasformare una giornata di condivisione in un’occasione concreta di sostegno alla lotta contro il tumore al seno.