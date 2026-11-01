Guardia Medica chiusa a Nicotera, la denuncia del sindaco Marasco

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Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, denuncia la chiusura della Guardia medica della città rivolgendosi al commissario dell’Asp di Vibo, Antonio Battistini: «Situazione intollerabile, si intervenga sulle emergenze territoriali»

NICOTERA – Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, ha denunciato pubblicamente l’ennesima sospensione del servizio di Guardia Medica nella cittadina costiera, documentando la situazione direttamente sul posto con un video.

L’episodio si è verificato a partire dalla mattinata del 1° novembre quando, a seguito delle segnalazioni giunte da diversi cittadini allarmati, il primo cittadino si è recato presso la sede del presidio riscontrando la totale inattività della struttura e la presenza di un avviso ufficiale affisso alla porta: cancelli chiusi per l’intera giornata festiva e per gran parte di quella successiva, con riapertura prevista soltanto per le ore 20:00 del giorno seguente.

LA RIAPERTURA DELLE VECCHIE FERIRE E IL PRECEDENTE IN PROCURA

Nel suo intervento, il sindaco Marasco ha espresso viva indignazione per il ripetersi di disservizi che penalizzano gravemente la comunità locale: «Questo video serve a dimostrare al commissario che Nicotera si ritrova oggi, a distanza di anni, nelle medesime condizioni di quando fui costretto a presentare una formale denuncia alla Procura della Repubblica. È una situazione che non è più in alcun modo tollerabile».

La chiusura temporanea dei punti di continuità assistenziale non rappresenta soltanto un disagio burocratico, ma un vero e proprio vulnus al diritto alla salute per i residenti di un bacino d’utenza ampio e fragile.

L’IMPORTANZA PER IL TERRITORIO E IL FILTO PER IL PRONTO SOCCORSO DI VIBO

Marasco ha sottolineato l’effetto a catena che la mancata operatività della Guardia Medica produce sull’intera rete sanitaria provinciale. La struttura di Nicotera garantisce infatti un presidio fondamentale di prima assistenza non solo per la popolazione locale, ma anche per gli abitanti del vicino comune di Limbadi e per una vasta porzione del territorio di Joppolo: «La funzionalità della Guardia Medica è indispensabile – ha spiegato il primo cittadino – perché consente di decongestionare il lavoro del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. Senza questo filtro territoriale, i cittadini non hanno altra scelta che riversarsi sulle strutture ospedaliere capoluogo, già drammaticamente ingolfate».

L’ACCORATO APPELLO AL COMMISSARIO DELL’ASP, BATTISTINI

Di fronte all’ennesimo blocco delle prestazioni, il sindaco di Nicotera si è rivolto direttamente al commissario straordinario dell’Aspo di Vibo Valentia, il generale Antonio Battistini, sollecitando un cambio di passo e misure drastiche per strutturare la rete dell’assistenza primaria: «Mi rivolgo a lei, commissario Battistini: conosce bene la realtà di Nicotera e la situazione dell’intero territorio provinciale per aver già guidato questa Azienda. È arrivato il momento di assumere decisioni certamente non popolari, ma assolutamente necessarie per risolvere una volta per tutte il nodo delle Guardie Mediche. Ciò che si verifica a Nicotera è purtroppo la norma in quasi tutte le realtà del Vibonese, ed è ora di porvi rimedio con interventi risolutivi».