Alessia Piperno getta la spugna: «Lascio il servizio, il Suem 118 affossato da Azienda Zero»

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La dottoressa Alessia Piperno, responsabile della Fp-Cgil Area Vasta lascia il servizio del Suem 118 denunciando la situazione di sofferenza del servizio: «La situazione è realmente un disastro». Ricordate le sue numerose denunce pubbliche, rimaste senza esito

VIBO VALENTIA – «Dopo anni di battaglie sul campo, di denunce pubbliche e di sforzi personali e sindacali profusi per chiedere un Servizio di emergenza-urgenza dignitoso, ho richiesto all’Asp il mio ricollocamento immediato. Lascio il 118».

Parole amare quelle di Alessia Piperno, medico del Suem della postazione Tropea e responsabile Fp Cgil Area vasta (Vv, Cz, Kr) per la medicina convenzionata. Il quadro del 118 vibonese da lei delineato è davvero preoccupante, le sue accuse sono ad un sistema che definisce profondamente distante dalle reali necessità della popolazione, un sistema che ha un nome ben preciso: Azienda Zero, la struttura cui fa capo la gestione esclusiva della sanità calabrese. La sua decisione di lasciare il 118 – ribadisce – non è una resa, ma «un atto doveroso e di orgoglio per questa divisa, non un abbandono del territorio ma una necessaria presa di posizione professionale e deontologica».

“IL SUEM 118 IN STATO DI SOFFERENZA CRONICA ED ALLARMANTE”

A suo avviso, infatti, oggi il 118 di Vibo si trova in una situazione che rende impossibile lo svolgimento del suo ruolo secondo i criteri di sicurezza ed efficacia previsti dalla legge: «La gestione centralizzata di Azienda Zero sta perseguendo un modello organizzativo che prescinde dalla centralità della componente medica a bordo dei mezzi di soccorso». Insomma, il Suem 118 è in sofferenza cronica ed allarmante, il personale medico si sta progressivamente azzerando, senza che sia stato garantito un rimpiazzo. Prima di Azienda Zero – ricorda – il 118 vibonese operava con un organico al completo, e ciò consentiva di coprire regolarmente i turni, assicurare i servizi di presidio e garantire la pronta reperibilità. «Oggi invece la drastica riduzione del personale (medico, infermieristico o perfino dell’autista) impedisce l’erogazione dei servizi minimi». Il che genera, di fatto, ripetute interruzioni di pubblico servizio, lasciando interi territori privi di copertura.

“LA POLITICA INTERVENGA CON URGENZA”

La Piperno ricorda di aver ripetutamente formalizzato come Fp Cgil alcune precise richieste ad Azienda Zero alle quali però – accusa – essa ha risposto con il silenzio e contesta altresì i tempi d’arrivo del personale diffusi dalla stessa azienda perché non tengono conto della natura del mezzo inviato, includendo cioè anche quelli privati, privi di personale sanitario a bordo: «Fino a quando sul posto non giunge una squadra in grado di effettuare diagnosi e terapia d’urgenza, l’utente non ha ricevuto il servizio sanitario del 118». Da qui la richiesta d’intervento immediato, l’ennesima, alla classe politica locale e regionale, ai rappresentanti parlamentari del territorio ed ai vertici istituzionali competenti. «E’ dovere inderogabile della politica riappropriarsi della propria funzione di controllo, attivando immediatamente gli strumenti legislativi necessari per smantellare l’attuale accentramento e decretare il ritorno della gestione del servizio 118 in capo alle singole Asp».

Un appello a reagire è rivolto anche alla cittadinanza la quale deve convincersi che «ogni concessione al sistema delle “amicizie” per aggirare i disservizi non fa che legittimare lo smantellamento dei presidi sanitari sul territorio, sottraendo certezze e tutele legali alle generazioni future». Ribadendo che, come sindacato, continuerà la sua vigilanza sull’evoluzione del Suem 118, la Piperno così conclude: «La politica risponda con atti concreti ed urgenti o si assumerà la piena responsabilità storica del disastro del Sistema emergenza urgenza 118 in atto nella provincia di Vibo Valentia ed in tutta la Regione Calabria».