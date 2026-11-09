Tropea, aggressione al Pronto soccorso

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Emergenza al Pronto soccorso di Tropea. Un uomo in evidente stato di alterazione psichica ha minacciato l’incolumità degli operatori sanitari del 118. Necessario anche l’intervento dei Carabinieri. Nursing Up: «La sicurezza non può essere garantita soltanto di notte»

TROPEA – Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario all’ospedale di Tropea. Nella serata tra il 7 e l’8 novembre, gli operatori del Pronto soccorso sono stati coinvolti in una situazione di particolare tensione, quando un uomo, giunto nella struttura in evidente stato di alterazione psichica, ha manifestato un comportamento violento, mettendo a rischio l’incolumità degli operatori del 118.

EPISODIO DI VIOLENZA AL PRONTO SOCCORSO DI TROPEA

A scongiurare conseguenze ben più gravi è stato il tempestivo intervento dell’addetto al servizio di vigilanza armata, attivo da circa un mese all’interno dei locali del Pronto soccorso. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri.

A denunciare l’accaduto è il sindacato provinciale Nursing Up, che torna così a richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza negli ospedali e, in particolare, nei reparti di emergenza, dove medici, infermieri e personale di supporto sono quotidianamente esposti a situazioni di forte tensione e, sempre più spesso, ad aggressioni fisiche e verbali.

LA DENUNCIA DEL NURSING UP

Per il sindacato, quanto accaduto a Tropea rappresenta un’ulteriore conferma della necessità di garantire adeguati livelli di protezione a chi opera in prima linea. Nursing Up ricorda di essersi battuto a lungo per l’attivazione della vigilanza armata nel presidio tropeano, facendosi portavoce delle segnalazioni e delle preoccupazioni dei lavoratori, alcuni dei quali vittime di ripetuti episodi di violenza.

TEMPESTIVO INTERVENTO DELLA VIGILANZA

«L’accaduto dimostra concretamente che la presenza della vigilanza armata non rappresenta un semplice servizio accessorio, ma una misura di tutela indispensabile per chi ogni giorno lavora in prima linea per garantire il diritto alla salute dei cittadini», sottolineano i referenti provinciali del sindacato, evidenziando come, senza il tempestivo intervento dell’addetto alla vigilanza e il successivo supporto dei Carabinieri, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più gravi.

Nursing Up esprime quindi apprezzamento nei confronti dell’Asp di Vibo Valentia per aver recepito la necessità di attivare il servizio, riconoscendo nella vigilanza armata una misura concreta a tutela di tutto il personale sanitario. Ma proprio l’episodio riaccende il confronto sulle modalità e sugli orari di erogazione del servizio.

LE CONTESTAZIONI DEL SINDACATO

Il sindacato, infatti, contesta la scelta di limitare la presenza della vigilanza armata alle ore notturne, chiedendo un’estensione della copertura anche durante il giorno. «Non comprendiamo quali siano le ragioni per cui la sicurezza degli operatori sanitari debba essere garantita solo ed esclusivamente durante le ore notturne. Le aggressioni non conoscono orari e possono verificarsi in qualsiasi momento della giornata», si legge nella nota.

Una richiesta che Nursing Up estende anche all’ospedale di Vibo Valentia, dove il servizio di vigilanza armata risulta già operativo da tempo anche nelle ore diurne. Da qui l’appello formale alla direzione generale dell’Asp affinché vengano accelerate le procedure, già annunciate ma non ancora completate, per estendere il servizio anche al Pronto soccorso di Tropea.

LA QUESTIONE SICUREZZA

L’obiettivo è garantire condizioni di sicurezza omogenee nei due presidi ospedalieri, senza differenze legate alle fasce orarie. «La sicurezza di chi cura non può essere considerata un’opzione, né può essere subordinata a una fascia oraria. Tutelare gli operatori sanitari significa tutelare il servizio sanitario pubblico e garantire ai cittadini la possibilità di ricevere assistenza in ambienti sicuri, protetti e dignitosi», conclude il sindacato, assicurando che continuerà a stare al fianco dei lavoratori e a vigilare affinché la sicurezza del personale diventi una priorità concreta e permanente.