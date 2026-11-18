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Lo Smi denuncia una nuova situazione di emergenza che attiene alle ambulanze nella provincia di Vibo: in nessuna delle 5 disponibili la sera del 16 novembre scorso era presente un medico e così il soccorso ad un paziente, trasferito dall’ospedale di Vibo a quello di Catanzaro è avvenuto con un mezzo presente nel Lametino, ad un ora di distanza dallo “Jazzolino”

VIBO VALENTIA – Nessuna delle cinque ambulanze del Vibonese con un medico a bordo e il soccorso per trasferire un paziente in codice rosso dall’ospedale “Jazzolino” di Vibo al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, è stato necessario ricorrere a un’ambulanza di Soveria Mannelli, in quel momento tra nella zona del Lametino, a quasi un’ora di distanza.

È l’episodio denunciato dal dottor Saverio Ferrari, medico del 118 e delegato provinciale dello Smi dell’Asp di Catanzaro, che torna a sollevare il problema della progressiva demedicalizzazione del servizio di emergenza-urgenza calabrese.

IL SOCCORSO

Il caso risale alla tarda serata del 16 novembre, durante il turno notturno dalle 20 alle 8. Secondo la ricostruzione di Ferrari, tutte le cinque postazioni vibonesi sarebbero state prive di medico, così come quelle dell’area lametina e le undici dell’area catanzarese. Alle 22.45 la Pet di Soveria Mannelli, composta dal medico Ferrari, dall’infermiere Pane e dall’autista Monaco, viene contattata dalla Centrale operativa di Cosenza. L’equipaggio sta rientrando da un intervento a Lamezia Terme quando riceve la richiesta di trasferire un paziente ricoverato a Vibo, in codice rosso, verso il Pugliese-Ciaccio per una consulenza gastroenterologica ed eventuale ricovero.

Ferrari comunica la posizione dell’ambulanza e la distanza dalla destinazione.

La risposta dell’operatore, riferisce il medico, è: «Siete l’unica Pet medicalizzata sul territorio per cui dovete andare voi». Il sanitario osserva che, se il mezzo fosse stato nella propria sede di Soveria Mannelli, sarebbero stati necessari almeno altri 25 minuti per raggiungere Vibo Valentia.

STESSA SITUAZIONE IN ALTRE POSTAZIONI DEL LAMETINO

La stessa carenza, secondo la denuncia, avrebbe interessato le postazioni di Lamezia Terme, Falerna e Maida e tutte le undici dell’area catanzarese. Una situazione che avrebbe costretto l’unico equipaggio medicalizzato disponibile a coprire un territorio molto più ampio, nonostante la presenza di postazioni geograficamente più vicine.

Per Ferrari non si tratta di un episodio isolato. Le poche ambulanze con medici a bordo sarebbero costrette a coprire aree sempre più vaste, con tempi di intervento che possono raggiungere i 40-45 minuti e, in alcuni casi, anche 50-60 minuti. Il medico assolve le centrali operative, definite «assolutamente incolpevoli», attribuendo le criticità all’organizzazione del servizio e alla carenza di personale.

FERRARI: «DISASTRO SANITARIO MAI VISTO DAL ’97 AD OGGI»

Il giudizio del sindacalista è durissimo: «Un disastro sanitario mai visto dal 1997 ad oggi». Ferrari richiama i tempi di intervento di riferimento del 118, otto minuti nelle aree urbane e venti in quelle extraurbane, e si domanda perché negli ultimi sei anni non siano state adottate misure per contrastare la progressiva riduzione dei medici sulle ambulanze, iniziata a suo dire nel 2020.

Il medico contesta inoltre l’ipotesi di applicare in Calabria un modello organizzativo simile a quello lombardo, ritenendolo inadatto alle caratteristiche del territorio regionale, alla viabilità e alla distribuzione degli ospedali. Strutture che, sottolinea, non sono tutte in grado di trattare patologie gravi e tempo-dipendenti come ictus e infarto. Per questo la presenza del medico sulle ambulanze rappresenta, secondo Ferrari, «un valore aggiunto e non un costo da abbattere».

La denuncia si chiude con un attacco al presidente della Regione Roberto Occhiuto, chiamato in causa per le condizioni del sistema di emergenza-urgenza. «È evidente che nessuno voglia rispondere», scrive il medico, criticando le priorità della politica regionale rispetto alla necessità di garantire soccorsi tempestivi. La conclusione è amara: «In bocca al lupo ai calabresi e buona salute!».