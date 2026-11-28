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Tumori, lo studio nel Vibonese sul periodo 2010-2025. Il polmone è la prima causa, gli uomini più colpiti

VIBO VALENTIA – Sono 5.828 i residenti nei 50 Comuni dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia morti per un tumore tra il 2010 e il 2025. Il dato emerge dallo studio statistico descrittivo “Cause di morte per tumore”, datato 12 novembre 2026 e firmato da Antonia Silipo, Agostino Scardamaglio e Antonino Restuccia.

TUMORI NEL VIBONESE, L’INDAGINE

Gli autori hanno elaborato i certificati di morte (modelli Istat D4 e D4bis) registrati sul Sistema informativo sanitario regionale. Le cause sono state codificate con la decima revisione della Classificazione internazionale delle malattie (Icd10), mentre la causa iniziale individuata con il software Iris. Ogni annualità chiusa con le schede registrate entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Una scelta metodologica va tenuta presente nella lettura dei numeri: per tenere conto delle variazioni demografiche annue nel quindicennio, lo studio usa il rapporto tra i deceduti per singola causa e il totale dei decessi, non il quoziente sulla popolazione residente.

IL QUADRO GENERALE: I TUMORI AL SECONDO POSTO

Nel periodo considerato le morti per tutte le cause sono state 26.093, con una media di 1.630,81 l’anno. Gli scostamenti maggiori si registrano nel triennio 2021-2023, per effetto del Covid-19, con il picco di 1.883 decessi nel 2022; nel 2025 il dato scende a 1.543.

Le malattie cardiovascolari restano la prima causa con 10.952 casi (42,23%). Seguono i tumori maligni con 5.449 decessi (20,80%) e le malattie respiratorie con 2.099 (7,95%). I tumori benigni o di comportamento incerto sono 379 (1,43%). Colpisce anche la voce “sintomi, segni e cause mal definite”, che arriva a 1.242 decessi (4,87%) a causa di diciture Istat come “exitus” e “arresto cardiocircolatorio”.

LE SEDI: POLMONE IN TESTA

I 5.828 decessi oncologici si dividono in 5.449 tumori maligni (93,50%) e 379 non maligni (6,50%), con una media annua di 364,25 morti e rialzi nel 2012-2013 e nel 2015-2016.

Tra le sedi, bronchi e polmone sono al primo posto con 830 casi (14,24%). Nella lista seguono: altri tumori maligni: 675 (11,58%) colon, retto e ano: 643 (11,03%). Tumori non maligni: 379 seno: 372 (6,38%), stomaco: 367 (6,30%), prostata: 347 (5,95%), pancreas: 327 (5,61%), fegato e dotti biliari: 306 (5,25%), leucemie: 231 (3,96%)

Più indietro vescica (206), cervello e sistema nervoso centrale (174), linfomi e morbo di Hodgkin (161), ovaio (127), labbra, cavità orale e faringe (113), rene (92), melanomi (89), laringe (54), esofago (41), tiroide (24) e cervice uterina (18). Considerando i singoli codici Icd10, il polmone resta primo con 830 casi, davanti a colon (515, 8,84%), mammella (372), stomaco (367) e prostata (347).

LA GEOGRAFIA DEI DECESSI

Per ambito territoriale, che corrisponde ai vecchi distretti sanitari di base, 2.911 decessi (49,95%) riguardano l’area di Vibo Valentia, 1.746 (29,96%) quella di Tropea e 1.171 (20,09%) quella di Serra San Bruno.

Tra i Comuni, i valori assoluti più alti, non corretti per la popolazione, sono quelli di Vibo Valentia (1.262, 21,65%), Pizzo (359, 6,16%), Tropea (270, 4,63%), Nicotera (246, 4,22%), Mileto (220, 3,77%) e Serra San Bruno (219, 3,76%). I minimi si registrano a Vallelonga (17), Brognaturo (20), Zaccanopoli (25) e Simbario (26). In tutti e tre gli ambiti il tumore del polmone è il primo per numero di casi: 401 a Vibo, 288 a Tropea, 141 a Serra San Bruno.

L’ETÀ

La fascia tra 60 e 89 anni concentra la quota maggiore dei decessi: 1.089 tra 60 e 69 anni (18,69%), 1.788 tra 70 e 79 (30,68%) e 1.808 tra 80 e 89 (31,02%). Il documento indica per questa fascia un’incidenza dell’80,39% sul totale oncologico, mentre nella tabella delle classi d’età compare 80,46%: una discrepanza che andrebbe verificata. Le prime dieci cause in queste età rappresentano il 77,63% della mortalità neoplastica.

Pochi i casi tra i più giovani: 5 tra 0 e 9 anni, 9 tra 10 e 19, 15 tra 20 e 29 e 44 tra 30 e 39.

TUMORI NEL VIBONESE, UOMINI PIÙ COLPITI DELLE DONNE

Sul piano di genere prevalgono gli uomini, con 3.465 decessi (59,45%) contro 2.363 donne (40,55%). I tumori maligni pesano per il 55,83% tra i maschi e per il 37,66% tra le femmine.

Tra gli uomini guidano trachea, bronchi e polmone (685), seguiti da colon-retto (384) e prostata (347). Tra le donne prevale il seno (365), davanti ad “altri tumori maligni” (341) e colon-retto (259); il polmone è sesto, con 145 casi.