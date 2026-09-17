Videosorveglianza, la Prefettura di Vibo approva i progetti di 18 Comuni del territorio

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Sono 18 i Comuni della provincia di Vibo Valentia che si preparano a partecipare alla procedura ministeriale per il finanziamento di nuovi sistemi di videosorveglianza urbana dopo l’approvazione, da parte della Prefettura di Vibo, dei rispettivi progetti. L’ultima parola adesso spetta ora al Ministero

VIBO VALENTIA – Diciotto Comuni della provincia di Vibo Valentia si preparano a partecipare alla procedura ministeriale per il finanziamento di nuovi sistemi di videosorveglianza urbana i cui relativi progetti hanno ricevuto, previa esame, l’approvazione nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato questo pomeriggio in Prefettura e presieduto dal capo dell’Utg, Anna Aurora Colosimo.

L’iniziativa rientra nella procedura avviata dal Ministero dell’Interno con il decreto interministeriale del 22 aprile 2026, adottato insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede per ciascun progetto un contributo statale fino a un massimo di 250 mila euro, al quale potrà aggiungersi una quota di cofinanziamento comunale.

I COMUNI DEL VIBONESE CHE HANNO PRESENTATO I PROGETTI

I progetti riguardano Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Filadelfia, Filandari, Francavilla Angitola, Francica, Jonadi, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Ricadi, San Gregorio d’Ippona e Sorianello.

Nel corso della seduta sono state analizzate le caratteristiche delle singole progettualità e le esigenze dei territori, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa, predatoria, illegalità e degrado.

COSA PREVEDE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Gli interventi prevedono la realizzazione, l’implementazione o il potenziamento degli impianti di videosorveglianza, con l’individuazione di punti strategici per il controllo del territorio. L’approvazione da parte del Comitato provinciale costituisce il passaggio necessario per consentire ai Comuni di accedere alla successiva fase della procedura ministeriale. Inoltre, la richiesta di finanziamento non era consentita agli enti che avessero già beneficiato dei contributi nelle tre precedenti procedure previste dalla normativa.

LA DECISIONE FINALE DA PARTE DEL MINISTERO

Le singole domande saranno ora esaminate da una Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. L’organismo, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del 22 aprile, procederà alla formazione della graduatoria dei progetti e alla successiva assegnazione delle risorse.

Alla riunione del Comitato hanno partecipato, oltre al prefetto Colosimo, i vertici provinciali delle Forze di polizia, il presidente dell’Amministrazione provinciale e il sindaco di Vibo Valentia. L’intervento si inserisce nel quadro dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, attraverso i quali Prefettura ed enti locali rafforzano la collaborazione nelle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e nel miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità dei territori.