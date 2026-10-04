Sicurezza nei locali: Prefettura, Comune di Vibo e Confcommercio firmano il protocollo

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Domani in Municipio la sottoscrizione dell’intesa tra Comune di Vibo, Prefettura e Confcommercio per rafforzare la sicurezza e prevenire e situazioni di pericolo dentro e attorno ai locali. Si punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori economici e a favorire interventi tempestivi sulle criticità. L’assessore De Luca: «La sicurezza richiede il contributo di tutta la comunità»

VIBO VALENTIA – Rafforzare la prevenzione, migliorare il livello di sicurezza attorno agli esercizi pubblici e consolidare la collaborazione tra istituzioni e operatori economici sono gli obiettivi del Protocollo d’Intesa che sarà sottoscritto domani, 5 ottobre, alle 9.30, nella Sala del Consiglio di Vibo Valentia, tra la Prefettura, il Comune e Confcommercio Calabria Centrale – Vibo Valentia.

L’intesa punta a prevenire atti illegali e situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze di bar, locali, esercizi commerciali e attività di somministrazione. Un accordo che mira a rafforzare il raccordo tra il sistema istituzionale e il mondo delle imprese, favorendo una maggiore attenzione alle situazioni di criticità e una più tempestiva attività di prevenzione.

CREARE MAGGIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I LAVORATORI E AVVENTORI

Il protocollo nasce dalla necessità di creare condizioni di maggiore sicurezza per lavoratori, cittadini e visitatori, attraverso una collaborazione più strutturata con gli esercenti. L’obiettivo è favorire la segnalazione delle situazioni potenzialmente problematiche e promuovere comportamenti e iniziative orientati alla legalità.

A sottolineare il valore dell’intesa è l’assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive Ketty De Luca. «La firma di questo Protocollo rappresenta un impegno concreto per rafforzare la sicurezza e la legalità sul nostro territorio», afferma.

Secondo l’assessore, il confronto tra istituzioni e imprese può contribuire a individuare tempestivamente eventuali criticità e ad affrontarle prima che possano trasformarsi in situazioni di pericolo. «Il dialogo tra istituzioni e mondo delle imprese è fondamentale – aggiunge De Luca – al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità e intervenire prima che possano trasformarsi in situazioni di pericolo, creando condizioni favorevoli per chi lavora, investe e opera nel pieno rispetto delle regole».

L’APPELLO DEL COMUNE DI VIBO AGLI ESERCENTI

Il Comune rivolge quindi un invito agli esercenti della città a partecipare alla cerimonia di sottoscrizione. Il loro coinvolgimento viene indicato dall’amministrazione come un elemento centrale per dare concreta attuazione agli impegni previsti dal protocollo e trasformare la collaborazione istituzionale in azioni di prevenzione sul territorio.

«La tutela della sicurezza e la promozione della legalità richiedono infatti il contributo di tutti e una partecipazione attiva da parte dell’intera comunità», conclude l’assessore De Luca.

La firma dell’accordo segna così l’avvio di un percorso condiviso tra Prefettura, Comune e rappresentanza del commercio, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati e rendere più stabile il rapporto tra pubblica amministrazione, istituzioni preposte alla sicurezza e attività economiche.