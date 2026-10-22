Carburanti e beni di prima necessità, la Prefettura rassicura: rifornimenti regolari nel Vibonese

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Vertice tra Prefettura a Vibo con Forze dell’ordine e associazioni di categoria: nessuna criticità significativa nella distribuzione di carburanti, alimenti e merci essenziali nel territorio vibonese. Se necessario, previste scorte della polizia per garantire i trasporti

VIBO VALENTIA – Rifornimenti di carburante regolari e nessuna criticità significativa nell’approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità ma previste eventuali scorte della polizia ai convogli per garantire l’approvvigionamento è l’esito emerso dalla riunione di coordinamento che si è svolta oggi, 22 ottobre 2026, in Prefettura, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle associazioni di categoria attive nei settori del commercio e della distribuzione dei carburanti nel Vibonese.

L’incontro è servito per fare il punto sulla situazione della rete distributiva provinciale, alla luce delle difficoltà che hanno interessato il trasporto delle merci durante la mobilitazione contro il caro carburanti. Dal confronto è emerso che il rifornimento delle cisterne presso gli impianti di distribuzione è pienamente assicurato e che le operazioni si stanno svolgendo regolarmente, senza particolari problemi.

LA PREFETTURA DI VIBO MONITORA LA SITUAZIONE

Analogamente, non sono state rilevate criticità significative per quanto riguarda la disponibilità e la distribuzione di prodotti alimentari e beni essenziali. La continuità dei servizi risulta pertanto garantita sia per la cittadinanza sia per le attività produttive del territorio.

La Prefettura ha comunque assicurato che continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo con le Forze dell’ordine e le rappresentanze delle categorie interessate. Un’attenzione particolare sarà riservata a eventuali difficoltà che dovessero persistere nelle attività di trasporto e rifornimento delle merci anche dopo la rimozione dei presìdi di protesta. In tale eventualità, potrà essere predisposto un servizio di scorta da parte delle Forze di polizia, con l’obiettivo di consentire la circolazione dei mezzi e garantire la regolarità delle forniture.

La riunione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e coordinamento avviate per tutelare un servizio essenziale per la collettività. L’obiettivo è assicurare che eventuali ripercussioni della protesta non compromettano la disponibilità di carburanti, alimenti e altri prodotti indispensabili, salvaguardando al tempo stesso il funzionamento delle attività economiche del Vibonese.