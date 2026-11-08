Questura di Vibo, tra nuovi dirigenti, omaggio ai Caduti ed encomi al personale

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Una nuova dirigente arriva alla Questura di Vibo per guidare la Divisione Anticrimine. Nei giorni scorsi i riconoscimenti agli agenti per l’impegno e la professionalità, mentre alla Scuola Allievi Agenti si è svolta la cerimonia in memoria dei poliziotti che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere

VIBO VALENTIA – Nuova dirigente alla Questura di Vibo Valentia, dove il Primo dirigente della Polizia di Stato Maria Russo ha assunto la guida della Divisione Anticrimine. Originaria di Benevento, la funzionaria ha maturato una lunga esperienza professionale nella Questura di Reggio Calabria, dove ha prestato servizio dal 2001, dopo aver frequentato, l’anno precedente, il corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quelli di funzionario addetto all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dirigente dell’Ufficio Immigrazione, vice capo di Gabinetto e vice dirigente della Divisione Anticrimine. È stata inoltre alla guida dell’Ufficio Minori e dell’Ufficio del Personale, ha diretto la Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione in assenza del titolare e ha svolto attività di coordinamento di compiti complessi presso la Divisione Anticrimine, ricoprendo contemporaneamente anche l’incarico di dirigente a scavalco dell’Ufficio del Personale.

Rodolfo Ruperti e Maria Russo

La nuova dirigente è stata accolta dal questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, insieme al vicario e agli altri funzionari della Questura, che le hanno rivolto gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

I RICONOSCIMENTI AL PERSONALE

Nei giorni scorsi, intanto, lo stesso questore ha conferito alcuni riconoscimenti premiali a personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine «Calabria Centrale», segnalato dai rispettivi dirigenti per l’impegno e la professionalità dimostrati nello svolgimento delle attività istituzionali.

Nel corso dell’incontro, Ruperti ha voluto ringraziare personalmente gli agenti premiati, sottolineando il valore del lavoro svolto quotidianamente da tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, con competenza, dedizione e spirito di servizio a favore della collettività.

IL RICORDO DEGLI POLIZIOTTI CADUTI IN SERVIZIO

Un altro momento significativo ha riguardato il ricordo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere. Il questore ha deposto una corona di alloro davanti al monumento dedicato ai Caduti, situato all’interno della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia.

La cerimonia alla Scuola allievi agenti

La cerimonia è proseguita con un momento di silenzio e una preghiera in memoria dei defunti, officiata dal cappellano della Questura, don Maurizio Raniti. Presenti i rappresentanti dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, i familiari dei caduti, i funzionari e il personale della Questura, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine «Calabria Centrale» e della Scuola Allievi Agenti.

Tre momenti diversi, accomunati dal riconoscimento del valore del servizio svolto dalla Polizia di Stato: l’avvicendamento alla guida di un ufficio strategico, la gratitudine verso il personale che si distingue nell’attività quotidiana e il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la sicurezza degli altri.