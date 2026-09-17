Gestione Stadio "Tucci", il Comune di Pizzo annuncia un nuovo bando pubblico

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Il Comune di Pizzo risponde alla comunicazione della Asd Città di Pizzo e ribadisce la natura pubblica dello Stadio “Tucci” e mentre resta valida la convenzione in essere, l’ente avvia l’iter per un futuro affidamento trasparente, tramite apposito bando pubblico, a tutela dei fondi investiti

PIZZO – Il Comune di Pizzo è intervenuto in merito alla gestione del campo sportivo “Tucci”, a seguito di un’ulteriore comunicazione trasmessa dalla società Asd Città di Pizzo e annuncia un nuovo bando. Attraverso una nota istituzionale, l’ente ha delineato la propria posizione, sottolineando in primo luogo la natura pubblica dell’infrastruttura e respingendo dinamiche di pressione esercitate tramite diffide, nonché ricostruzioni definite parziali.

La questione stadio resta quindi al centro del dibattito cittadino.

ATTUALMENTE LA GESTIONE è AFFIDATA ALLA ASD PIZZO

Attualmente, la struttura risulta affidata alla Asd Pizzo in virtù di una convenzione stipulata il 24 gennaio 2024, tuttora in vigore. L’amministrazione ha precisato che, finché tale rapporto non giungerà a naturale scadenza o non subirà modifiche secondo i termini normativi, è preciso dovere dell’ente garantirne il rispetto. Qualsiasi fruizione da parte di soggetti terzi deve di conseguenza avvenire in maniera formalizzata, coordinata e sempre compatibile con i termini della concessione esistente.

A tal proposito, le direttive comunali indicano che non vi è stato alcun impedimento preconcetto all’ingresso della Asd Città di Pizzo. L’ente ha unicamente richiesto una programmazione definita degli spazi e delle relative responsabilità. Viene evidenziato, inoltre, che l’offerta di un contributo pari a 8.000 euro non costituisce un parametro sufficiente per generare un diritto automatico di accesso agli spazi sportivi.

LA DELIBERA DI AGOSTO E LE PRECISAZIONI DEL COMUNE

L’amministrazione ha poi fornito delucidazioni tecniche sulla delibera di Giunta numero 142 dello scorso 31 agosto che si limita all’approvazione di una bozza del nuovo regolamento e del relativo tariffario, segnando l’avvio formale dell’iter amministrativo. La presenza di un tariffario non rappresenta un titolo di accesso, così come il nuovo iter regolamentare non comporta l’annullamento automatico dell’attuale concessione, affermano da palazzo San Giorgio.

L’obiettivo dell’ente, si legge nel documento, è evitare che la gestione di un bene collettivo ricada in logiche di discrezionalità privata. A fronte di un investimento pubblico quantificato in circa 900.000 euro per i lavori di ammodernamento del “V. Tucci”, la medesima delibera di Giunta ha fornito l’indirizzo formale per la preparazione di una nuova procedura a evidenza pubblica.

LA FUTURA GESTIONE DELLO STADIO SULLA BASE DI UNA GARA APERTA E TRASPARENTE

La futura assegnazione della gestione si baserà pertanto su una gara aperta e trasparente. Le istituzioni cittadine hanno sottolineato come non vi siano associazioni privilegiate e non siano previste proroghe indefinite, garantendo l’applicazione di regole uniformi per tutte le realtà sportive locali, a cui viene riconosciuta medesima dignità. Mantenendo fermo il principio dell’inderogabilità delle norme, il Comune si è dichiarato aperto al confronto istituzionale, con il fine ultimo di mantenere l’infrastruttura al servizio della comunità.