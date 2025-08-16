Un suggestivo doppio arcobaleno sulla spiaggia di Vibo Marina

1 minuto per la lettura

Un doppio arcobaleno per qualche minuto, ha fatto dimenticare il maltempo regalando a Vibo Marina un pomeriggio di pura magia

VIBO VALENTIA – Non sempre il maltempo porta solo disagi: nella giornata di oggi, 16 agosto, sulla costa tirrenica vibonese, il cielo ha regalato un doppio arcobaleno capace di lasciare senza fiato residenti e turisti. Dopo un improvviso temporale estivo, caratterizzato da piogge intense e nubi minacciose, i raggi del sole hanno fatto capolino tra le nuvole, disegnando nel cielo un doppio arcobaleno di straordinaria bellezza.

Lo spettacolo ha incorniciato il mare e la spiaggia di Vibo Marina, creando un contrasto suggestivo tra i colori vivaci dell’arcobaleno e il blu profondo del Tirreno. Sulla battigia, gli ombrelloni ancora chiusi a causa del maltempo hanno reso la scena ancora più surreale, come se la natura avesse deciso di restituire un momento di poesia dopo le ore di pioggia.

In tanti hanno immortalato l’attimo con foto e video, condividendo lo stupore sui social. «Un quadro dipinto dal cielo», scrive un bagnante, mentre un altro commenta: «Momenti così ci ricordano quanto il nostro mare sappia essere unico». Il doppio arcobaleno, fenomeno raro e spettacolare, nasce quando la luce solare si riflette due volte all’interno delle gocce d’acqua, generando due archi colorati: uno più luminoso e definito, l’altro più tenue e invertito nei colori. Un dono inaspettato della natura che, per qualche minuto, ha fatto dimenticare il maltempo, regalando a Vibo Marina un pomeriggio di pura magia.