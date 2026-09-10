Ricadi, gli incivili colpiscono ancora: rifiuti abbandonati lungo le strade

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A Ricadi l’inciviltà non va in vacanza e la pazienza dell’Amministrazione è ufficialmente finita: rifiuti abbandonati lungo le strade e il Comune adesso aumenta i controlli

RICADI — Divani, materassi, elettrodomestici fuori uso e persino mobili da cucina lasciati a marcire a bordo strada, insomma un ricettacolo di rifiuti di vario genere nel territorio di Ricadi. A nulla sembrano essere serviti gli avvisi, i calendari consegnati a domicilio e le campagne d’informazione “porta a porta”: l’inciviltà non va in vacanza e la pazienza dell’Amministrazione è ufficialmente finita.​

ORDINANZA DEL COMUNE DI RICADI NON RISPETTATA

A un mese dall’entrata in vigore dell’Ordinanza Sindacale n. 21 del 14 luglio 2026, la linea morbida lascia il passo al pugno di ferro. Il bilancio delle prime verifiche effettuate dalla Polizia Municipale, guidata dal Comandante Pasquale Schiariti, parla chiaro: oltre 15 verbali già staccati per un totale che sfiora i 2.000 euro di sanzioni.​Una misura drastica ma necessaria, promossa dall’Amministrazione Comunale in stretta intesa con l’Assessore all’Ambiente, Domenico Tomaselli, per contrastare un fenomeno che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza di decoro urbano.

A sconcertare è soprattutto la recidiva: diverse aree bonificate e riqualificate dal Comune trasformate nuovamente in discariche abusive nel giro di poche ore. Un paradosso, se si considera che il territorio è coperto da un servizio di raccolta porta a porta e da un sistema gratuito di ritiro per gli ingombranti.​

LO SFOGO DEL SINDACO LOCANE

“Abbiamo informato, spiegato e dialogato – dichiara con fermezza il Sindaco Domenico Locane – L’abbandono dei rifiuti è uno atto d’inciviltà che ferisce l’ambiente, offende la stragrande maggioranza dei cittadini che differenzia correttamente e pesa sulle casse di tutta la comunità. Ora la linea è quella del rigore: i controlli proseguiranno senza sosta e le sanzioni saranno applicate con la massima severità”.​

I presidi fissi e i controlli capillari sul territorio continueranno anche nelle prossime settimane per smascherare i furbetti dell’immondizia. Il messaggio dell’amministrazione è univoco: il rispetto dell’ambiente e del decoro pubblico non è più negoziabile.