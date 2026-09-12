Chiazze anomale e schiuma in mare invadono la costa di Zambrone, bagnanti furiosi

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Segnalate chiazze anomale e schiuma nel mare di Zambrone. Le prime avvisaglie si sono manifestate in mattinata, per poi trasformarsi nel pomeriggio in una vasta macchia che ha costretto numerosi turisti ad abbandonare la spiaggia.

ZAMBRONE – Quella che doveva essere una tranquilla giornata di fine estate si è trasformata in un forte disagio per i numerosi turisti e residenti accorsi sulle spiagge di Zambrone alle prese con chiazze anomale e schiuma in mare. Le testimonianze raccolte sul posto raccontano di prime avvisaglie già durante la mattinata di venerdì 11 settembre, quando l’acqua ha iniziato a mostrare un’alterazione del colore e una strana consistenza in superficie.

I bagnanti, sperando che il fenomeno potesse diradarsi rapidamente con il gioco delle correnti, hanno inizialmente continuato ad affollare i rinomati lidi della località turistica. La situazione, tuttavia, è precipitata drasticamente nel corso delle ore successive. Nel pomeriggio, le chiazze si sono fatte sempre più abbondanti, dense e visibilmente sgradevoli. Una vasta scia di schiuma e materiale dalle tinte verdastre e marroncine ha invaso il tratto di mare antistante la costa, spingendosi fino alla riva e trasformando l’acqua cristallina in una distesa torbida. Lo stupore iniziale ha rapidamente lasciato il posto alla rabbia.

Centinaia di persone, giunte per godere delle celebri acque limpide, si sono ritrovate davanti a uno scenario desolante, costrette a ritirare asciugamani e ombrelloni. Molte famiglie hanno allontanato i bambini dall’acqua, deluse e preoccupate per le condizioni del mare. Tra i presenti è serpeggiata una profonda indignazione per un fenomeno che rovina l’immagine di uno dei tratti costieri più apprezzati. Resta ora l’amaro in bocca per quanto accaduto, in attesa che si comprenda l’esatta origine di questa marea anomala e si trovino soluzioni affinché il mare e l’economia turistica locale non debbano più subire simili colpi.