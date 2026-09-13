Vibo, via Machiavelli trasformata in una discarica di rifiuti: «Questa è inciviltà»

2 minuti per la lettura

Via Machiavelli, in pieno centro di Vibo Valentia, trasformata in discarica di rifiuti a cielo aperto ed esplode la rabbia delle persone e dell’azienda Muraca.

VIBO VALENTIA – Mobili, cartoni, sacchi e rifiuti di ogni genere abbandonati direttamente sul suolo pubblico, fino a occupare parte della strada e del marciapiede, è la situazione segnalata in via Machiavelli, a Vibo Valentia, dove l’abbandono indiscriminato dei rifiuti torna a porre il problema del decoro urbano e, soprattutto, dei comportamenti di chi continua a utilizzare ogni spazio pubblico come una vera e propria discarica.

«CERTA GENTE SCEGLIE VOLUTAMENTE DI ABBANDONARE I RIFIUTI PER STRADA»

«Questa non è una semplice dimenticanza. È inciviltà», è il messaggio della Muraca, azienda che si occupa della raccolta differenziata nel territorio di Vibo, che accompagna la segnalazione. Un fenomeno che alimenta anche una contraddizione: lamentarsi di una città sporca quando, in alcuni casi, sono gli stessi cittadini ad alimentare il degrado con l’abbandono dei rifiuti.

«La città non si sporca da sola», viene sottolineato ancora anche percé dietro situazioni come quella documentata in via Machiavelli ci sono infatti persone che scelgono di lasciare mobili, ingombranti e altri materiali per strada, ignorando le regole e scaricando sulla collettività le conseguenze delle proprie azioni.

ATTIVO DA SEMPRE A VIBO IL SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI

Eppure, per lo smaltimento degli ingombranti, esiste un apposito servizio di raccolta: «Abbandonarli sul marciapiede o sulla carreggiata non rappresenta dunque un’alternativa al servizio pubblico, ma un comportamento illecito che finisce per aggravare il lavoro degli operatori dell’igiene urbana», affermano dalla Muraca per la quale ogni intervento straordinario necessario per rimuovere i rifiuti abbandonati comporta l’impiego di uomini, mezzi e risorse che potrebbero essere destinati ai normali servizi di pulizia e raccolta.

La vicenda riporta così al centro il tema del rispetto degli spazi comuni. Una città pulita, si evidenzia nella segnalazione, non dipende soltanto dal lavoro di chi raccoglie i rifiuti, ma anche e soprattutto dai comportamenti quotidiani dei cittadini: «Basta giustificazioni. Basta scaricare sempre la responsabilità su qualcun altro», è l’appello finale dell’azienda, perché il problema, davanti a immagini come quelle di via Machiavelli, non riguarda soltanto l’efficienza della raccolta differenziata o dei servizi di igiene urbana ma anche il senso civico e il rispetto per la propria città.