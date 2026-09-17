Pizzo, dal degrado della spiaggetta della stazione a via Mulini, tra rifiuti e vandalismo

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Due luoghi della città di Pizzo dal forte valore paesaggistico e storico finiscono al centro delle segnalazioni: la spiaggetta di via Stazione e via dei Mulini tra vegetazione incolta, rifiuti abbandonati e statue danneggiate

PIZZO – Due luoghi diversi, ma accomunati da una stessa condizione di incuria. Da una parte la spiaggetta nei pressi della stazione ferroviaria, affacciata sul mare e con una visuale privilegiata sul porto di Vibo Marina e sulla costa napitina; dall’altra via Mulini, percorso caratteristico del centro urbano dove il degrado si intreccia con gli atti vandalici. Sono due scorci di Pizzo che, per le loro caratteristiche paesaggistiche e storiche, potrebbero rappresentare altrettanti punti di forza per la città e che invece continuano a fare i conti con rifiuti, vegetazione spontanea e mancata manutenzione.

LA SITUAZIONE DELLA SPIAGGETTA DI VIA STAZIONE

Il tratto di costa situato nei pressi della stazione ferroviaria si presenta ancora segnato dalla presenza di plastica, detriti e materiali di scarto accumulatisi tra i sassi e a ridosso dell’acqua. Una situazione che, secondo quanto segnalato, è rimasta sostanzialmente immutata anche durante il mese di agosto, senza che l’area fosse interessata dalle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.

Eppure si tratta di una fascia costiera dalla posizione particolarmente suggestiva. Da questo punto è possibile osservare il porto di Vibo Marina e gran parte del litorale napitino, in un contesto naturale che potrebbe essere valorizzato e reso maggiormente fruibile.

Il problema riguarda quindi non soltanto il decoro, ma anche la possibilità di recuperare un’area dalle evidenti potenzialità paesaggistiche. La gestione della raccolta e del decoro, affidata sul territorio alla ditta Serveco, richiederebbe in questo settore una programmazione più puntuale, mentre all’amministrazione comunale spetta individuare un intervento capace di restituire condizioni adeguate all’area.

VIA MULINI TRA ERBACCE E RIFIUTI

Una situazione analoga, seppure con caratteristiche differenti, emerge lungo via Mulini. Il percorso è segnato dalla presenza di erbacce e vegetazione spontanea che hanno invaso gradini e muretti, arrivando in alcuni punti a rendere difficoltoso il passaggio pedonale.

Sotto le impalcature metalliche presenti lungo il vicolo, inoltre, sono stati abbandonati rifiuti ingombranti di vario genere: un vecchio materasso, sedie impagliate ormai danneggiate, teli di plastica, bidoni neri e altri materiali. Una sorta di discarica abusiva che contribuisce a restituire un’immagine di forte trascuratezza.

A rendere ancora più amaro il quadro è la vicinanza con la nicchia che custodiva la statuetta di Sant’Antonio, recentemente distrutta in un atto vandalico che ha suscitato amarezza nella comunità.

L’episodio non sarebbe, peraltro, isolato. In zona Seggiòla, la caratteristica spiaggia che la tradizione vuole fosse particolarmente apprezzata da Cicerone, anche la statuina di San Francesco è stata gravemente danneggiata.

I CITTADINI DI PIZZO CHIEDONO AL COMUNE MAGGIORE ATTENZIONE

A dare voce allo sconcerto per le condizioni di via Mulini è Rosella Rocca, che esprime amarezza per lo stato in cui versano luoghi che rappresentano una parte del patrimonio cittadino e del sentimento della comunità.

Il filo che unisce i due casi è dunque quello della necessità di una maggiore attenzione al territorio. La spiaggetta della stazione attende interventi di pulizia e una possibile valorizzazione, mentre via Mulini necessita di manutenzione, rimozione dei rifiuti e tutela dei piccoli elementi che ne caratterizzano la storia e l’identità.

Due situazioni che riportano al centro il tema del decoro urbano e della cura degli spazi pubblici, soprattutto in una città che può contare su un patrimonio paesaggistico e storico di particolare pregio.