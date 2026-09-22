Spettacolare tromba d'aria a Francica, nel Vibonese

1 minuto per la lettura

Una tromba d’aria si è abbattuta oggi pomeriggio nel centro abitato di Francica, piccolo comune del Vibonese a pochi chilometri dal capoluogo di provincia

VIBO VALENTIA – Spettacolare quanto inquietante, ma per fortuna aver creato senza danni particolari, la tromba d’aria che questo pomeriggio, 22 settembre 2026, ha colpito il centro abitato di Francica, piccolo comune del Vibonese, a pochi chilometri dal capoluogo di provincia. Il vortice d’aria si è abbattuto su alcune abitazioni facendo volare qualche tegola e le coperture in lamiera di alcuni fabbricati di campagna e spezzato una serie di alberi di pino presenti nel vicino al campo sportivo. Sul posto si è recato il sindaco Michele Mesiano per constatare “de visu” gli effetti del fenomeno atmosferico.

Solo tanta paura ma fortunatamente, per come reso noto dalle autorità, non si registrano conseguenze per la popolazione. Le operazioni di rimozione degli alberi e dei rami sono ad opera dei Vigili del fuoco del comando provinciale.