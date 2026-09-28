Wwf: 115 animali salvati, ma nel Vibonese manca ancora un centro di recupero

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Il Wwf di Vibo traccia un bilancio dall’inizio dell’anno tra animali e specie salvate, con il picco degli interventi tra aprile e agosto ma manca ancora un centro di recupero nel Vibonese. Paolillo: «Impegno quotidiano e senza contributi. Serve una struttura provinciale per gli animali in difficoltà»

VIBO VALENTIA – Centoquindici animali selvatici tratti in salvo, appartenenti a 30 specie diverse, e un impegno concentrato soprattutto nei mesi più caldi e durante la stagione riproduttiva è il bilancio dell’attività svolta dall’inizio dell’anno dai volontari del WWF impegnati nel recupero e nell’assistenza della fauna selvatica in difficoltà nel Vibonese.

A tracciare il consuntivo è Pino Paolillo, storico naturalista del sodalizio, che sottolinea come il periodo più intenso sia stato quello compreso tra aprile e agosto. Una fase coincisa con la riproduzione degli uccelli e con ondate di calore particolarmente intense, che hanno messo a dura prova soprattutto i piccoli ancora dipendenti dai genitori.

L’ELENCO DELLE SPECIE SALVATE DAL WWF

Nel lungo elenco degli animali recuperati figurano 24 rondoni e 20 balestrucci, in gran parte nidiacei caduti dai nidi. Per i rondoni, in particolare, le temperature elevate possono rendere particolarmente difficile la sopravvivenza dei piccoli nei rifugi ricavati nei muri o sotto le tegole.

Numerosi anche i rapaci notturni: otto allocchi e otto civette, oltre a pulli di cardellino, verdone e cinciallegra. Recuperati anche otto giovani colombacci e diversi esemplari di altre specie, tra cui un raro gabbiano tridattilo, upupe, gruccioni, gabbiani reali, gheppi, falchi lodolai e poiane.

UN LAVORO QUOTIDIANO

Dietro i numeri, però, c’è un lavoro quotidiano che, sottolinea Paolillo, comporta un impegno crescente per i volontari. Le segnalazioni arrivano da cittadini, veterinari e forze dell’ordine e riguardano animali feriti, debilitati o giovani rimasti senza la possibilità di essere accuditi dai genitori.

«Accudire un nidiaceo fino al momento dell’involo richiede un impegno quotidiano, dall’alba al tramonto», evidenzia Paolillo. Alimentazione frequente, pulizia, smaltimento dei rifiuti e reperimento del cibo specifico per ogni specie sono attività che possono protrarsi per settimane. Per alcune specie servono pastoni e larve di insetti, mentre per i rapaci è necessario procurarsi carne.

NECESSARIO ISTITUIRE UN CENTRO DI RECUPERO NEL VIBONESE

Un’attività che, secondo il WWF, viene sostenuta dai volontari anche a proprie spese e senza contributi. A questo si aggiunge la necessità di trasferire rapidamente al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Catanzaro, diretto dalla veterinaria Debora Giordano, gli esemplari che necessitano di cure specialistiche per fratture, intossicazioni o altre patologie.

Anche il trasporto verso il centro di recupero, spiegano dal WWF, viene spesso garantito dagli stessi volontari. Un impegno che coinvolge, tra gli altri, il presidente Guglielmo Galasso e il socio attivista Carmelo Taverniti. Da qui torna a essere rilanciata la richiesta di un Centro recupero animali selvatici anche nel territorio della provincia di Vibo Valentia. L’obiettivo è disporre di una struttura attrezzata che consenta di intervenire direttamente sul territorio, riducendo i tempi necessari per trasferire gli animali verso Catanzaro.

Il WWF richiama, in questo senso, anche il quadro normativo: La legge nazionale 157 del 1992 riconosce la fauna selvatica come «patrimonio indisponibile dello Stato», mentre la normativa regionale attribuisce al servizio veterinario il compito di assicurare le cure necessarie agli animali selvatici in difficoltà, e ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione di un sistema strutturato di recupero, mettendo a disposizione un’esperienza maturata in oltre quarant’anni di attività e migliaia di animali sottratti alla morte.