Briatico, nuovo allarme sulla linea ferroviaria: «Rischio frane»

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Allarme sulle condizioni della linea ferroviaria costiera che attraversa la zona di Punta Scrugli, nel territorio di Briatico, dove, secondo Pino Alviano, c’è un serio rischio di frane.

BRIATICO – Nuovo allarme sulle condizioni della linea ferroviaria nella zona di Punta Scrugli, nel territorio di Briatico dove a segnalare la situazione è Giuseppe Alviano, residente nella frazione e coordinatore del primo Circolo dei Borghi marini di Vibo Marina, Bivona e Portosalvo, che ha effettuato una nuova ricognizione dopo le recenti mareggiate.

Secondo quanto riferito da Alviano, le due forti mareggiate che hanno interessato il tratto costiero avrebbero aggravato una situazione già monitorata in passato. Nel corso del sopralluogo, effettuato anche con la collaborazione di Davide Carumbolo, vengono segnalati diversi fenomeni franosi lungo il tratto ferroviario e nelle aree circostanti.

ALVIANO: «LA SITUAZIONE E’ PEGGIORATA»

Alviano richiama in particolare quanto accaduto in passato al chilometro 19 della linea ferroviaria, quando una frana avrebbe interessato la scarpata lato mare: «Se non mi fossi attivato nell’immediatezza – riferisce nella segnalazione – avvisando anche del pericolo, si sarebbe potuto arrivare al blocco della circolazione ferroviaria, poi ridotta a marcia a vista, vista l’entità della frana».

Ora, a suo dire, il quadro sarebbe nuovamente peggiorato. Tra le criticità evidenziate Alviano indica frane e scarpate spazzate via e una strada di accesso alle abitazioni situate sopra il chilometro 20 che, secondo la segnalazione, sarebbe franata per circa metà della carreggiata.

L’area interessata, sempre secondo Alviano, comprenderebbe anche terreni di proprietà ferroviaria sul lato mare e alcune frane presenti al di sotto delle abitazioni. Una di queste, sostiene il coordinatore dei Borghi marini, presenterebbe un «serio pericolo di crollo».

L’APPELLO PER UN SOPRALLUOGO

La richiesta rivolta agli enti e ai responsabili della sicurezza della linea è quella di effettuare un sopralluogo approfondito per verificare direttamente le condizioni del versante e delle infrastrutture.

Alviano lamenta infatti che, nonostante le precedenti segnalazioni, non si sarebbe ancora effettuato, a suo dire, un intervento di verifica da parte dei responsabili superiori. «La mia perplessità è che, nonostante gli appelli sia da parte mia che da parte del vostro personale di Lamezia, nessuno dei superiori si sia posto il problema di venire con un serio sopralluogo e verificare la situazione», scrive nella comunicazione.

La segnalazione è accompagnata da un reportage fotografico attraverso il quale Alviano intende documentare le condizioni riscontrate durante l’ultima ricognizione. L’obiettivo dichiarato è quello di richiamare l’attenzione prima che le criticità possano trasformarsi in situazioni di maggiore pericolo, soprattutto in un tratto dove in passato le mareggiate hanno già provocato cedimenti e problemi alla sede ferroviaria.

Ora si attende un riscontro alla segnalazione e, soprattutto, una verifica tecnica sul posto per accertare l’effettiva entità dei dissesti e gli eventuali interventi necessari a garantire la sicurezza della linea e delle abitazioni presenti nell’area.