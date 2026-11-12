Vortici di alici a Pizzo: perché si formano le spettacolari spirali in riva al mare

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Vortici di alici a Pizzo Calabro, una danza sincronizzata che conferma la vitalità del nostro ecosistema. Ecco il perché avviene

PIZZO – Un affascinante spettacolo marino ha tinto di scuro le acque cristalline del litorale tirrenico. Nell’ultima settimana, a pochissima distanza dalla battigia, si è palesato un evento tanto naturale quanto ipnotico: enormi banchi di alici hanno formato concentrazioni circolari perfette nel basso fondale, attirando l’attenzione e lo stupore di passanti e residenti.

LE IMMAGINI SCATTATE DAL ALCUNI OSSERVATORI: UN DOCUMENTO SULLE SPETTACOLARI FORMAZIONI

A testimoniare l’eccezionalità dell’evento ci sono le immagini scattate da alcuni osservatori sorpresi, che documentano fedelmente una di queste spettacolari formazioni. Dall’alto, il banco di pesci appare come un suggestivo vortice scuro in netto contrasto con le trasparenze e il fondale sabbioso delle acque di Pizzo, tratteggiando quelle che sui social network sono state definite delle vere e proprie geometrie della natura. Il fenomeno, che ha rapidamente catturato l’interesse generale sul web, non ha riguardato esclusivamente la cittadina napitina.

Negli stessi giorni, assembramenti simili si sono susseguiti a macchia di leopardo in diverse località balneari affacciate lungo l’intera costa tirrenica.Secondo gli esperti di biologia marina, questo comportamento gregario, sebbene risulti di enorme impatto visivo per l’occhio umano, risponde a una stringente necessità di sopravvivenza. I banchi, composti in gran parte da esemplari giovani noti come “aliciotte” o “mezze alici“, si compattano creando figure mutevoli per disorientare e sfuggire ai numerosi predatori naturali che si spingono verso la riva per cacciare.

MUOVENDOSI ALL’UNISONO IN FORMAZIONI FITTISSIME, LE ALICI GENERANO UN’ILLUSIONE OTTICA

Muovendosi all’unisono in formazioni fittissime, le alici generano un’illusione ottica che ostacola il cacciatore nell’isolare e puntare un singolo individuo. Inoltre, il formarsi di questi ampi vortici ittici vicino alla spiaggia è strettamente connesso alla direzione delle correnti marine e alla ricerca di nutrimento. Quando i moti ondosi spingono una maggiore quantità di plancton verso la costa, le colonie di alici seguono la rotta dei nutrienti, regalando estemporanee scenografie proprio a ridosso dell’arenile. Le acque del Tirreno si confermano così un ecosistema vitale e pulsante, dove le necessità biologiche si fondono in una danza sincronizzata che offre a chi osserva un’istantanea di pura armonia naturale.