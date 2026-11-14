Filandari, la denuncia dell’ex consigliere Artusa: «Scempio ambientale a Mesiano»

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Filandari, la denuncia di Artusa: «A Mesiano fossato nascosto da una fitta vegetazione, a ridosso delle abitazioni. Dentro, uno scarico fognario»

FILANDARI – «Lo scempio scoperto a Mesiano supera ogni limite». E’ quanto denuncia l’ex consigliere comunale Francesco Artusa: di depurazione a Filandari aveva già scritto, in passato, sui giornali. Stavolta, però, dice di aver trovato di peggio.

Nelle campagne della frazione, racconta, «c’è un fossato nascosto da una fitta vegetazione, a ridosso delle abitazioni». Dentro, uno scarico fognario che Artusa definisce «abusivo o malfunzionante», da cui «sversano senza sosta ingenti quantità di acque reflue non trattate». Le foto e i video raccolti sul posto mostrerebbero, secondo lui, «un flusso di feci e scarichi chimici che finisce dritto in un ruscello locale». E il ruscello, con ogni probabilità, «si getta in altri corsi d’acqua della rete idrografica, portando tutto fino al mare».

LANCIATO L’ALLARME: «PERICOLO IMMEDIATO PER LA SALUTE DEI RESIDENTI, PER LA FAUNA E PER IL BESTIAME»

Il pericolo, sostiene, è immediato: «Per la salute dei residenti, per la fauna, per il bestiame che pascola lungo il corso d’acqua».

Il materiale è stato allegato a un esposto inviato, via Pec, alla Procura della Repubblica e ai Carabinieri Forestali. Non una protesta politica, dunque, ma una carta vera, indirizzata a chi ha il potere di aprire un fascicolo. Che è già qualcosa, in un paese dove le lamentele da bar sono molte e gli esposti scritti pochi. La parte più amara, però, non riguarda il fossato.

«Si parla tanto, a livello politico e istituzionale, di transizione ecologica, tutela del territorio e lotta all’inquinamento», osserva Artusa, «ma la realtà dei fatti ci mostra luoghi nascosti che molti conoscono e che si è scelto sistematicamente di omettere e non segnalare». Una frase che a Filandari qualcuno leggerà due volte, e magari la terza a mezza voce. Perché dire che «molti sanno» è l’accusa più scomoda: non quella a uno sconosciuto che ha scavato un tubo di nascosto, ma quella a chi, sapendo, ha preferito guardare altrove.

ARTUSA CHIEDE L’INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA E DELLE FORZE DELL’ORDINE

Artusa chiede a magistratura e forze dell’ordine di intervenire con la massima urgenza: fermare lo sversamento, bonificare l’area, metterla in sicurezza a tutela della salute pubblica.

E chiede di individuare e punire con severità i responsabili, «soggetti privati o amministratori pubblici», che fino a oggi avrebbero permesso e tollerato la situazione. Ai cittadini rivolge un invito semplice: non lasciare che la vicenda cada nel silenzio, che è poi il destino abituale di queste storie. Al momento non c’è alcun accertamento ufficiale su origine e natura dello scarico. Resta da stabilire, naturalmente, se sia davvero abusivo o soltanto guasto, e di chi sia la responsabilità. Ma questo spetta a chi indaga. A chi ha il naso fine, intanto, basta il ruscello.