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Forte scossa di terremoto registrata in provincia di Vibo Valentia con epicentro a Capistrano ma percepita in varie zone della Calabria

CAPISTRANO (VIBO VALENTIA) Forte scossa di terremoto registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia con epicentro a Capistrano in provincia di Vibo Valentia. Secondo i dati raccolti dalle centrali di elaborazione dell’Ingv la scossa ha avuto una magnitudo pari a 4.3. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 38 km.

In particolar, la scossa, che è stata percepita distintamente dalla popolazione non solo del vibonese ma anche delle province vicine, in particolare nel Catanzarese e nel Cosentino, è avvenuta alle 21.58.53.

Nell stessa zona ma nel territorio comunale di Torre di Ruggiero in provincia di Catanzaro alle 20.17.39 l’Ingv aveva registrato una prima scossa con magnitudo 2.1 avvenuta ad una profondità di 39 chilometri.

Avviate le verifiche da parte della Protezione Civile Calabrese. In ogni caso, nel corso della fase iniziale di raccolta delle informazioni, non si sono registrati danni a cose o persone