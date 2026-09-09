Turismo e inclusione a Ricadi: nasce alla Baia di Riaci il Lido accessibile per disabili

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La Giunta comunale di Ricadi ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per la realizzazione di un lido balneare attrezzato per disabili presso la spiaggia di Baia di Riaci

RICADI – Superare il concetto di semplice passerella per trasformare una delle perle della Costa degli Dei in un modello di accoglienza balneare senza barriere è l’obiettivo della giunta comunale di Ricadi, guidata dal sindaco Domenico Locane, che ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo (delibera n. 137 del 4 settembre scorso) per la realizzazione di un lido balneare attrezzato e totalmente inclusiva presso la rinomata Baia di Riaci.

L’iniziativa punta ad andare oltre le dotazioni essenziali già esistenti sul posto – come la passerella di accesso e le sedie Job – per strutturare un vero e proprio “Lido inclusivo” pubblico. Il progetto offrirà servizi integrati per consentire a persone con disabilità o con ridotta capacità motoria di godere del mare in condizioni di totale autonomia, dignità e sicurezza.

IL PIANO DI INTERVENTO E I SERVIZI PREVISTI NEL LIDO PER DISABILI

L’atto di indirizzo approvato dall’esecutivo comunale (presenti con il sindaco anche il vicesindaco Nicola Lasorba e gli assessori Domenico Tomaselli, Concetta Luana Paparatto e Maria Elena Saragò) dà mandato agli uffici tecnici di predisporre lo studio di fattibilità preliminare. Le strutture saranno amovibili e a basso impatto, nel pieno rispetto dei vincoli demaniali, ambientali e paesaggistici che tutelano la baia.

Tra gli interventi chiave programmati figurano: L’estensione delle passerelle fino alla battigia e, ove possibile, direttamente al punto di ingresso in acqua; la realizzazione di piazzole ombreggiate riservate, docce e servizi igienici accessibili; l’integrazione di nuove sedie Job e attrezzature per il bagno, affiancate da percorsi dedicati dal parcheggio alla spiaggia e da un’apposita segnaletica informativa; l’attivazione di un servizio di accompagnamento in spiaggia e in acqua, da strutturare attraverso convenzioni e accordi di collaborazione con enti del Terzo settore e associazioni locali di tutela della disabilità.

FINANZIAMENTI AL COMUNE DI RICADI E SINERGIA CON LA REGIONE

L’iniziativa del Comune di Ricadi si inserisce nel solco delle recenti misure promosse dalla Regione Calabria per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accessibilità delle spiagge pubbliche.

Gli uffici comunali sono stati incaricati di verificare l’accesso ai fondi regionali, statali ed europei dedicati al turismo inclusivo, avviando al contempo un tavolo di confronto con gli operatori del territorio e il Terzo settore per definire la gestione del servizio. Dichiarata immediatamente eseguibile, la delibera traccia una rotta precisa per il futuro turistico del comprensorio: fare della Baia di Riaci non solo una meta paesaggistica d’eccellenza, ma anche un simbolo di civiltà e pari opportunità accessibile a tutti senza discriminazioni.