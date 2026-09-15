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Furto di rame sulla linea via Tropea: treni nel caos tra Rosarno ed Eccellente

| 15 Settembre 2026 19:13 | 0 commenti

Furto di rame sulla linea via Tropea: treni nel caos tra Rosarno ed Eccellente

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Il furto di cavi di rame tra Francavilla ed Eccellente causa ritardi cancellazioni e disagi ai viaggiatori dei treni della linea Rosarno – Eccellente.

VIBO VALENTIA – Disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Rosarno-Eccellente via Tropea, dove la circolazione è rallentata a causa del furto dei cavi di rame della linea nel tratto compreso tra Francavilla Angitola ed Eccellente. Da ricordare che questo tratto è a binario unico. L’episodio sta provocando ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo una tratta particolarmente utilizzata anche dai passeggeri del Vibonese e della fascia costiera.

FURTO DI RAME, DISAGI PER I PASSEGGERI IN VIAGGIO NEI TRENI SULLA ROSARNO ECCELLENTE E INTERVENTI DEI TECNICI RFI

A risentire dei problemi sono, in particolare, i viaggiatori di ritorno verso le località della provincia di Vibo Valentia, ma anche quelli in partenza dalla zona costiera diretti verso Lamezia Terme o Rosarno. I tecnici di Rfi sono impegnati nelle operazioni necessarie per la sostituzione dei cavi sottratti e per consentire il ripristino della piena funzionalità della linea. Nel frattempo, la circolazione ferroviaria procede con rallentamenti e il servizio sta subendo modifiche.

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