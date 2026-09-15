Vibo, al via la bitumazione attesa da 26 anni a Moderata Durant

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Sono iniziate ieri le operazioni di bitumazione in via Spadolini e via La Pira, nel quartiere Moderata Durant, a Vibo. Il sindaco Romeo: “Opera attesa dai residenti da ben 26 anni e noi l’abbiamo portata a termine”

VIBO VALENTIA – Dopo 26 anni di attesa, nel quartiere Moderata Durant, a Vibo, sono iniziati i lavori di bitumazione di via Spadolini e via Giorgio La Pira. Le operazioni, avviate stamani, 15 settembre 2026, rappresentano il primo intervento di riqualificazione delle due strade, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità e garantire maggiore sicurezza ai residenti.

IL SINDACO: “BITUMAZIONE ATTESA DAI RESIDENTI DA 26 ANNI”

A fare il punto sull’intervento è il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, che ha sottolineato come gli abitanti del quartiere attendessero da oltre due decenni la sistemazione delle strade. «Siamo su via Spadolini e via Giorgio La Pira dove gli abitanti è da 26 anni che attendono questa riqualificazione», ha affermato il primo cittadino.

L’intervento prevede il rifacimento dell’asfalto, mentre nelle prossime settimane vi sarà il completamento anche della segnaletica e la regolamentazione del traffico, con l’ipotesi di introdurre un senso unico. Tra gli obiettivi indicati dall’amministrazione c’è anche quello di rendere più agevole l’accesso ai mezzi di soccorso: «I cittadini sono contentissimi di vedere finalmente i mezzi al lavoro», ha aggiunto Romeo, ringraziando l’assessore alla Manutenzione Francesco Colelli, il dirigente Nesci e il funzionario Bardari: «L’amministrazione Romeo è riuscita nel suo intento a determinare quello che in 26 anni non è stato fatto», ha concluso il sindaco.

Le operazioni di bitumazione

IL PRIMO INTERVENTO

L’assessore comunale alla Manutenzione, Francesco Colelli, ha evidenziato il carattere iniziale dell’intervento, precisando che non si tratta ancora di una sistemazione complessiva del quartiere: «Questo è un primo intervento che noi mettiamo in campo su Moderata Durant, non è un intervento di sistemazione ma è un intervento di prima messa in opera in un quartiere dove non aveva mai visto la posa dell’asfalto», ha spiegato Colelli.Per l’assessore si tratta di «un intervento molto importante» che ha richiesto anche «un atto di coraggio» da parte dell’amministrazione. Il programma, ha assicurato, proseguirà con ulteriori lavori nelle altre zone del quartiere.

VIABILITà E SEGNALETICA

Una delle prossime fasi riguarderà la segnaletica stradale e la regolamentazione della circolazione. «Già nelle prossime settimane andremo ad intervenire anche con la segnaletica e la regolamentazione del traffico», ha annunciato Colelli.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di restituire condizioni di maggiore normalità a una zona caratterizzata da un’elevata densità abitativa: «Il nostro intento è quello di ridare normalità ad un quartiere ad alta densità abitativa che di fatto aveva una normalità anomala», ha concluso l’assessore, sottolineando la necessità di riportare la viabilità del quartiere agli standard di una normale strada comunale.