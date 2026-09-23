Troppi incidenti sulla Sp95, la Prefettura di Vibo convoca un vertice sulla sicurezza

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La Prefettura di Vibo, a seguito dell’alto numero di incidenti lungo la Sp95 (ex Ss 522) che va da Pizzo a Tropea convoca un vertice con le amministrazioni locali e gli enti competenti per individuare soluzioni di sicurezza

VIBO VALENTIA – I numeri degli incidenti e delle vittime sulle strade vibonesi, in particolare la Sp95, arrivano sul tavolo della Prefettura di Vibo. Lunedì 28 settembre, alle ore 11, si riunirà a Vibo Valentia la Conferenza Provinciale Permanente, convocata dal prefetto Anna Aurora Colosimo per affrontare il tema della sicurezza della circolazione stradale nel territorio provinciale.

Un appuntamento che arriva dopo mesi segnati da una serie di incidenti, alcuni dei quali mortali, lungo la rete viaria vibonese e in particolare sulla ex Statale 522, oggi SP 95, arteria che attraversa diversi centri della Costa degli Dei.

LA RACCOLTA DI FIRME PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI

Proprio la sicurezza della ex SS 522 è stata recentemente al centro di una petizione presentata a Briatico. A promuoverla sono stati il Forum Terzo Settore Vv Ets, come primo firmatario, il Comitato pro rotatoria ex Ss 522-Sp 95, l’Associazione italiana familiari e vittime della strada Aps, Aido Briatico, Cri Costa degli Dei/Vibo, Augustus Prociv-Vv e il Gruppo Rinascita per Zambrone. Petizione indirizzata al ministero, alla Regione, alla Provincia, al prefetto e ai sindaci di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia e Tropea. Al centro della richiesta la riclassificazione della SP 95, ex SS 522, come strada extraurbana secondaria di tipo C, il trasferimento della gestione ad Anas o alla Regione e un piano immediato di messa in sicurezza.

Una mobilitazione nata dopo i numerosi incidenti registrati lungo l’arteria, alcuni dei quali con esito mortale, e che ha portato cittadini e associazioni a chiedere interventi strutturali oltre ai controlli sulla circolazione.

I DATI SULLA MORTALITÀ

Nel corso dell’incontro del 28 settembre saranno esaminati i dati relativi alla sinistrosità stradale e alla mortalità conseguente agli incidenti, insieme alle principali cause che incidono sul verificarsi degli eventi. Saranno inoltre analizzate le violazioni del Codice della strada maggiormente riscontrate sul territorio e le condizioni della rete viaria maggiormente interessata dai fenomeni di incidentalità. Il confronto istituzionale arriva dunque in una fase nella quale la questione della sicurezza stradale è diventata anche una richiesta pubblica di interventi, con particolare attenzione alle arterie dove si sono concentrati gli incidenti più gravi.

IL TAVOLO IN PREFETTURA A VIBO

Alla riunione della terza sezione “Ambiente, Territorio e Infrastrutture” della Conferenza Provinciale Permanente parteciperanno le amministrazioni e gli enti competenti. L’obiettivo è individuare possibili iniziative e interventi per rafforzare i livelli di sicurezza e rendere più efficace la prevenzione.

La riunione del 28 settembre rappresenterà quindi un passaggio istituzionale importante anche alla luce delle richieste già avanzate dal territorio. Da una parte i dati su incidenti e vittime, dall’altra le sollecitazioni di associazioni e cittadini per interventi sulla rete viaria: due piani destinati ora a confrontarsi attorno allo stesso tavolo.