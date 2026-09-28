Strada provinciale 95 sotto osservazione e il prefetto di Vibo avverte: «Basta scaricabarile sulla sicurezza»

5 minuti per la lettura

Il monito del prefetto di Vibo, Anna Aurora Colosimo, agli enti e gestori della viabilità provinciale in particolare ex Strada statale 522 (ora Sp 95) tra sicurezza non adeguata, segnaletica carente, accessi irregolari e fondi insufficienti: in arrivo sopralluoghi tecnici. Riunioni ad hoc anche per il sottopasso del Vibo Center e la strada verso la stazione Vibo-Pizzo

VIBO VALENTIA – Trentaquattro chilometri e una scia di sangue che quest’estate non si è fermata: è l’ex statale 522, oggi Strada provinciale 95, tra Pizzo e Tropea è finita al centro del vertice sulla sicurezza stradale convocato ieri mattina dal prefetto di Vibo, Anna Aurora Colosimo, all’Utg, alla presenza di forze dell’ordine, vigili del fuoco, Anas, Provincia, sindaci e associazioni. Sul tavolo la petizione popolare nata dopo gli incidenti mortali dell’estate avviata da una serie di sodalizi. Una via di comunicazione che ha visto alcuni tratti bitumati e riammodernati ma che resta tutto sommato non adeguata a smaltire il traffico veicolare che nello specifico nei mesi estivi aumenta notevolmente.

IL TREND DEGLI INCIDENTI E LE PRINCIPALI CAUSE

Il dato che emerge dal report della Polizia stradale è che a fronte di un calo degli incidenti sul tratto autostradale, si registra un aumento dei sinistri sulle strade comunali e provinciali ma il trend resta più o meno simile a quello dello scorso anno anche se la percezione dei sinistri avvenuti, in estate, con cadenza superiore ai 12 mesi precedenti può aver indotto a ritenere che il totale fosse superiore rispetto al 2025. E sulle cause, la neo dirigente del compartimento di Vibo ha rilevato come la maggior parte sia dovuta a comportamenti non osservanti il codice stradale, in primis velocità e mancato rispetto precedenze, e poi la distrazione alla guida, soprattutto con il telefonino che si utilizza per realizzare video e foto mentre si è in marcia.

LA SITUAZIONE CRITICA SULLA SP 95

Archiviato il dato degli incidenti, con particolare riferimento alla Sp95 dall’incontro si è rimarcata la grave pericolosità della strada lunga 34,4 km caratterizzata da un’elevata densità di sinistri gravi e mortali, superiore proporzionalmente ad altre arterie storicamente critiche. In particolare il Forum del Terzo Settore e i rappresentanti locali hanno denunciato la carenza di segnaletica orizzontale e verticale, la presenza di limiti di velocità obsoleti (come i cartelli a 30 km/h) e la proliferazione di accessi a raso non regolamentati e cartelli pubblicitari irregolari, proponendo un sopralluogo tecnico congiunto per attualizzare la segnaletica, verificare la sicurezza lungo la strada, la legalità degli accessi e sollecitare finanziamenti ministeriali o regionali per la messa in sicurezza; proposta accolta dal prefetto di Vibo.

MANUTEZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E CARENZA FONDI

Altre associazioni (come “Voglia di Vivere”) hanno poi evidenziato la presenza di altri tratti particolarmente ammalorati e privi di adeguate protezioni, come i collegamenti tra Mesiano, Rombiolo, San Calogero e la Statale 18, la SP31 e le arterie della zona di Nicotera.

Fronteggiando la carenza di fondi, la Provincia e i Comuni da parte loro la necessità che i pochi interventi programmati siano eseguiti a regola d’arte e sottoposti a rigidi controlli quali ad esempio pulizia completa delle cunette e taglio della vegetazione.

Attività che però, secondo il prefetto Colosimo devono prevedere la stipula di protocolli e patti concreti tra l’Ente Provincia e i Comuni per coordinare i lavori di pulizia di tombini, caditoie e margini stradali in vista delle piogge invernali, al fine di mitigare i rischi da dissesto idrogeologico. Al riguardo il capo dell’Utg non ha nascosto il proprio timore per l’arrivo di un inverno che si preannuncia particolarmente piovoso. E così nei prossimi giorni saranno effettuati sopralluoghi lungo l’arteria viaria con i tecnici dei comuni e della provincia per rilevare i tratti maggiormente a rischio. Operazione destinata a verificarsi a stretto giro di posta proprio per la ferma volontà del Prefetto.

LE COMPETENZE DEGLI ENTI E IL MONITO DEL PREFETTO DI VIBO

È stato proprio questo aspetto che ha fatto perdere al prefetto il suo proverbiale aplomb, nel momento in cui da un lato l’Anas, dall’altro i Comuni e dall’altro ancora la Provincia evidenziavano lo scarico di responsabilità e competenze in ordine a determinate vie di comunicazione. A innescare il tutto è stato l’intervento della delegata del Comune di Jonadi sul sottopasso nei pressi del Vibo Center, chiuso da due anni circa.

Le amministrazioni di Vibo e Jonadi affermano che è in capo ad Arsai (ex Corap), quest’ultima non si fa sentire col risultato che i lavori per l’adeguamento delle pompe dell’acqua sono fermi. Lo stesso dicasi per i 50 metri di strada che porta alla stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo completamente dissestata: qui i Comuni delle due città hanno trovato una intesa per la regimazione delle acque ma quel segmento è di RFI che fino ad oggi non ha mostrato molta disponibilità ad intervenire.

PREVISTE DUE RIUNIONI SU ALTRE DUE STRADE BLOCCATE DALLA BUROCRAZIA

E di situazioni come queste son pieni gli archivi, tanto che adesso il Prefetto Colosimo ha preso il toro per le corna predisponendo due riunioni aventi ad oggetto queste due situazioni da discutere alla presenza di Arsai (la prima) e Rfi (la seconda): “Non è possibile fare scaricabarile in questo modo – ha tuonato – anche perché ne va di mezzo la sicurezza delle persone. Dire “non è di mia competenza” non deve essere un alibi ma è necessario che gli enti interloquiscano tra loro perché così si risolvono i problemi. La gelosia politica tra enti deve rimanere al di fuori quando di mezzo c’è la sicurezza”, ha affermato assicurando che non ci si alzerà dal tavolo finché non sarà trovata una soluzione definitiva per la collettività.