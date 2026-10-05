Vibo, spunta un parcheggio per disabili non autorizzato: scatta l’esposto

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Finisce al centro di un esposto la presenza di un parcheggio riservato alle persone disabili realizzato in una strada periferica di Vena Superiore, frazione del Comune di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – Uno parcheggio riservato alle persone disabili realizzato in una strada periferica di Vena Superiore, frazione di Vibo, finisce al centro di un esposto. La vicenda riguarda via Malacorona, area caratterizzata da abitazioni sparse e priva, secondo quanto segnalato dai residenti, di attività commerciali e servizi pubblici nelle immediate vicinanze. Alcuni cittadini si son decisi a chiedere verifiche sulla regolarità dell’intervento e sulle modalità della realizzazione della segnaletica.

A destare perplessità è innanzitutto la configurazione dello stallo in quanto secondo quanto riportato nell’esposto, la segnaletica orizzontale presente sull’asfalto non rispetterebbe le dimensioni previste dalla normativa sulla circolazione stradale; segnalata inoltre l’assenza del relativo segnale verticale, che dovrebbe accompagnare lo stallo e riportare gli estremi dell’ordinanza e dell’autorizzazione prevista.

I RESIDENTI CHIEDONO DI CONOSCERE LE RAGIONI

Ma le contestazioni non riguardano soltanto gli aspetti tecnici. I residenti chiedono infatti di conoscere le ragioni che avrebbero portato alla realizzazione di uno spazio riservato proprio in quella zona della frazione, interrogandosi sull’opportunità della sua collocazione rispetto ai luoghi maggiormente frequentati e ai servizi presenti sul territorio. Nel mirino finisce quindi la scelta dell’area. Inoltre nell’esposto si pone il confronto con altri punti della frazione, come le zone vicine alla farmacia, all’ufficio postale, alla chiesa e alle attività commerciali. Secondo i denuncianti, proprio in prossimità della piazza antistante la chiesa vivrebbe inoltre una persona con una grave disabilità motoria per la quale non si sarebbe mai realizzato uno stallo dedicato.

LA VICENDA PORTATA ALL’ATTENZIONE DI MAGISTRATURA E FORZE DELL’ORDINE

La vicenda è ora all’attenzione della Procura della Repubblica, della Prefettura, del Comando di Polizia Locale e del sindaco di Vibo Valentia. L’obiettivo dell’iniziativa è ottenere accertamenti sulla regolarità dell’intervento e individuare eventuali responsabilità.

Tra gli elementi che vengono sottoposti alle autorità c’è anche la questione delle autorizzazioni. Secondo quanto riferito dai promotori dell’esposto sulla base di prime verifiche, né il dirigente del settore Manutenzione né il Comando di Polizia Locale avrebbero autorizzato la realizzazione della segnaletica. Si tratta, se confermato, di un aspetto che richiederebbe ulteriori chiarimenti sull’origine dell’intervento e sulle procedure eventualmente seguite.

Proprio su questo punto si concentra una delle domande principali poste dai cittadini: chi avrebbe disposto la realizzazione dello stallo e con quale provvedimento amministrativo? Al momento, tuttavia, non risultano elementi ufficiali che consentano di attribuire l’iniziativa a uno specifico esponente dell’amministrazione. Le indiscrezioni circolate nella frazione vengono dunque sottoposte alle verifiche degli organi competenti.