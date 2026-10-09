Incidenti sulla Ex Statale 522, appello per la sicurezza: incontro pubblico a Briatico

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Le associazioni promotrici chiamano a raccolta cittadini e istituzioni per chiedere interventi sui tratti più critici della ex Statale 522 (oggi SP 95), teatro di numerosi incidenti, anche mortali e annunciano la partecipazione di prefetto, sindaci, presidente della Provincia e rappresentanti istituzionali all’evento di Briatico del 18 ottobre

BRIATICO – «Più sicurezza, meno incidenti, meno vittime» è l’appello lanciato dai promotori di un incontro pubblico dedicato alla messa in sicurezza della Strada provinciale 95, l’ex Statale 522, teatro di incidenti, purtroppo anche mortali, che continuano ad alimentare la preoccupazione delle comunità del territorio.

L’iniziativa si terrà domenica 18 ottobre, alle 18, al Centro polifunzionale di via Crispi, a Briatico. L’obiettivo è aprire un confronto diretto tra cittadini e istituzioni per sollecitare interventi concreti, rafforzare la prevenzione e individuare le criticità della strada sulle quali è necessario intervenire con urgenza.

A promuovere l’appuntamento sono il Forum del Terzo Settore di Vibo Valentia, il Comitato pro rotonda ex SS 522, Aido Briatico, Croce Rossa Italiana Costa degli Dei, Augustus Prociv-VV e il Gruppo Rinascita Zambrone.

ATTESI I VERTICI ISTITUZIONALI DEL TERRITORIO VIBONESE

All’incontro, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, sono stati invitati il prefetto, i sindaci, il presidente della Provincia, parlamentari e rappresentanti degli enti competenti. Il confronto coinvolgerà i diversi livelli istituzionali, dai Comuni alla Provincia e alla Regione, chiamati a contribuire alle iniziative per migliorare la sicurezza dell’arteria.

«La sicurezza sulle nostre strade non è una questione rimandabile», sottolineano i promotori, richiamando la responsabilità sia degli automobilisti sia degli enti incaricati della manutenzione, del controllo e dell’efficienza della rete viaria. L’appello nasce dalla necessità di superare le sole denunce e arrivare a soluzioni capaci di ridurre il rischio di incidenti, soprattutto nei punti considerati più pericolosi. Nei giorni scorsi in Prefettura a Vibo si era svolto un vertice avente ad oggetto la viabilità locale.

SEMPRE ATTIVA LA PETIZIONE POPOLARE

Durante l’incontro sarà rilanciata anche la petizione a sostegno della sicurezza della ex SS 522. I cittadini potranno aderire attraverso il codice QR riportato sulla locandina dell’iniziativa, contribuendo a rafforzare la richiesta di interventi.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza: l’obiettivo dichiarato è trasformare la preoccupazione per gli incidenti in una richiesta condivisa di prevenzione, manutenzione e messa in sicurezza della strada.