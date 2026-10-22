Sottopasso Statale 18, il prefetto di Vibo invita Arsai e Anas a riaprirlo in tempi brevi

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Il prefetto Anna Aurora Colosimo ha riunito i rappresentanti degli enti coinvolti, insieme ai sindaci di Vibo Valentia e Jonadi per risolvere il problema legato alla chiusura del sottopasso stradale della Statale 18 di località Aeroporto. Impegno a predisporre una proposta condivisa entro pochi mesi per migliorare sicurezza e circolazione

VIBO VALENTIA – Lo aveva annunciato ed è passata all’azione: il prefetto Anna Aurora Colosimo ha deciso di prendere “il toro per le corna” e affrontare in prima persona le criticità del sottopasso lungo la Strada statale 18 al fine di individuare una soluzione concreta per migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità. È così ieri mattina si è svolta una riunione convocata alla presenza dei rappresentanti degli enti coinvolti nella gestione dell’area.

Al tavolo in Prefettura hanno partecipato i sindaci di Vibo Valentia e Jonadi, i rappresentanti della Provincia, dell’Anas, il presidente di Arsai, Sergio Abramo, e il commissario straordinario Sergio Riitano. Un confronto istituzionale e tecnico per affrontare una situazione che richiede interventi mirati, con particolare attenzione alla sicurezza degli automobilisti e alla fluidità del traffico, in un tratto chiuso al traffico ormai da più di due anni a causa del mancato funzionamento delle pompe per l’acqua che evitano l’allagamento del sottopasso.

IL PREFETTO: “INTERVENIRE CON LA MASSIMA TEMPESTIVITà”

Nel corso dell’incontro, il prefetto Colosimo ha sottolineato la necessità di intervenire con la massima tempestività, invitando tutti i soggetti coinvolti a lavorare in maniera coordinata per arrivare a una soluzione efficace nell’interesse della collettività.

Dal confronto è emersa la disponibilità di Arsai e Anas ad avviare una collaborazione operativa per predisporre un progetto condiviso di miglioramento della viabilità nella zona interessata. I due enti si sono impegnati a elaborare una proposta entro pochi mesi, passaggio preliminare per definire gli interventi necessari.

L’APPREZZAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

I rappresentanti delle amministrazioni locali hanno espresso apprezzamento per il percorso avviato, auspicando che la sinergia istituzionale possa tradursi rapidamente in opere concrete a beneficio della sicurezza stradale e della circolazione. In chiusura, la Colosimo ha ringraziato i partecipanti per il contributo offerto, richiamando l’importanza di rispettare gli impegni assunti e di proseguire il confronto fino al raggiungimento di una soluzione definitiva.

Il prossimo passaggio sarà dunque la predisposizione del progetto condiviso, atteso entro pochi mesi, per individuare gli interventi capaci di superare le criticità del sottopasso e migliorare la viabilità lungo uno dei tratti interessati della Statale 18.