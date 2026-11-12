Cavalli in autostrada all’altezza del bivio di Mileto, traffico rallentato

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Cavalli in autostrada vicino al bivio di Mileto. Intervenuti i mezzi dell’Anas per evitare possibili incidenti

VIBO VALENTIA- Momenti di sorpresa e qualche inevitabile rallentamento questa mattina lungo l’autostrada, all’altezza dello svincolo di Rosarno, nei pressi del bivio di Mileto, dove due cavalli sono stati avvistati mentre si trovavano sulla carreggiata, in mezzo al traffico veicolare.

A segnalare l’insolita presenza è stata Mariangela Preta, archeologa e direttrice del Polo museale di Soriano Calabro, che mentre si stava recando a scuola ha notato i due animali vagare pericolosamente sulla sede stradale.

I cavalli erano scortati da alcuni mezzi dell’Anas, intervenuti per scongiurare possibili incidenti e mettere in sicurezza il tratto interessato. La circolazione ha subito qualche rallentamento, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno poi provveduto a ricondurre gli animali verso percorsi più congeniali, allontanandoli dalla carreggiata.

La stessa Preta ha raccontato l’episodio con una buona dose di ironia sui social: «Con quello che costa la benzina, li capisco. Io stamattina ho messo 20 euro e la lancetta ha fatto finta di dormire. Loro con una balla di fieno fanno andata e ritorno».

Una battuta che strappa un sorriso, ma che non cambia la sostanza dell’accaduto: la presenza di animali in autostrada rappresenta un serio pericolo per chi viaggia. Da qui l’invito agli automobilisti a prestare attenzione e a moderare la velocità in caso di situazioni analoghe.