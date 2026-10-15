L’assessore Gallo: «Cinque milioni contro il caro gasolio, ora un prezzo minimo per gli agricoltori»

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Al Festival Terre Vibonesi l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, interviene sul caro gasolio, agricoltori e rivendica i ristori per 10.200 aziende calabresi e rilancia la battaglia contro gli squilibri della filiera agroalimentare. Trenta centesimi al litro per il gasolio agricolo, un’intesa con le Regioni del Sud per affrontare l’emergenza e un confronto con il Ministero per tutelare i produttori dai margini della grande distribuzione

VIBO VALENTIA – È una linea d’azione netta e articolata quella tracciata dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, nel suo intervento al Festival Terre Vibonesi dove ha parlato di caro gasolio, agricoltori ed altro. Risposte concrete per neutralizzare i rincari di produzione, sostegno diretto a tutte le imprese agricole senza distinzioni di sigla e una battaglia aperta contro i margini spropositati della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e la ricetta del componente della giunta regionale.

Attraversando la complessa congiuntura economica segnata dai recenti conflitti internazionali — che hanno fatto impennare i prezzi di carburante, energia e fertilizzanti —, Gallo ha rivendicato la tempestività dell’amministrazione della Cittadella regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto, delineando al contempo le prospettive di crescita di una Calabria agroalimentare in forte espansione.

CINQUE MILIONI CONTRO IL CARO GASOLIO: 30 CENTESIMI AL LITRO PER 10.200 AZIENDE

Di fronte all’impennata del costo delle materie prime, Gallo ha ricordato l’approvazione, da parte della Regione, di una delibera di Giunta legata a uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per contrastare le emergenze economiche, in particolare del caro gasolio, che colpiscono agricoltori e autotrasportatori. Di questa dote, ben 5 milioni di euro sono stati destinati specificamente al settore agricolo primario: «Attraverso la nostra piattaforma Uma abbiamo verificato che 5 milioni di euro erano sufficienti per indennizzare gli agricoltori calabresi nella misura massima prevista dalla legge, in base al gasolio lavorato e ritirato dai grossisti», ha spiegato l’assessore evidenziando che i dati digitali e il monitoraggio continuo hanno consentito di mappare con precisione i consumi reali sul territorio: 10.200 aziende agricole hanno ritirato complessivamente 44 milioni di litri di carburante nel corso dell’anno.

Il meccanismo di ristoro riconosce 30 centesimi di euro per ogni litro impiegato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. Questa misura, sommata al credito d’imposta ministeriale gestito da Agea, riporta il prezzo del gasolio agricolo ai valori medi ante-conflitto (pari a circa 0,94 euro al litro).

L’assessore ha inoltre voluto sgombrare il campo da disinformazioni circolate nelle ore precedenti: «I soldi saranno trasferiti a tutte le 10.200 aziende agricole calabresi dotate di Iban nel fascicolo aziendale. Nessuna discriminazione: le risorse non vanno soltanto agli iscritti di una singola confederazione, ma all’intero comparto». Le erogazioni avverranno con accreditamento diretto sui conti correnti tramite una procedura semplificata coordinata da Arcea e Agea.

ASSE INTERREGIONALE PER L’EMERGENZA: FONDI CSR PER LA RIPARTENZA

Consapevole che le criticità energetiche rischiano di protrarsi nei prossimi mesi, Gallo ha promosso un’intesa d’azione con i colleghi assessori all’Agricoltura delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata. L’obiettivo è portare “all’attenzione della Commissione Politiche Agricole la richiesta formale alla Commissione Europea per attivare gli strumenti del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR). L’iniziativa intende replicare la flessibilità adottata durante la pandemia da Covid-19, quando la riprogrammazione straordinaria delle risorse — che vide anche il coinvolgimento attivo dei Gal calabresi — consentì di erogare liquidità e indennizzi immediati alle imprese in sofferenza”.

LA CALABRIA CHE CRESCE: EXPORT AGROALIMENTARE RADDOPPIATO E TURISMO RECORD

Nel rimarcare il valore delle misure adottate, l’assessore ha invitato a superare la cultura dell’«autoflagellazione», rivendicando i primati economici conquistati dalla regione negli ultimi anni: «Siamo di fronte a una Calabria in forte evoluzione e in piena crescita», ha affermato Gallo. I dati economici confermano un trend positivo: la Calabria si attesta tra le regioni con la maggiore crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), mentre l’export agroalimentare è raddoppiato nell’arco di soli quattro anni. A questi indicatori si aggiungono i numeri record registrati nel turismo enogastronomico, dove la regione figura come una delle principali sorprese nazionali per incremento di presenze e flussi di visitatori stranieri negli aeroporti calabresi.

Gallo ha sottolineato come la cooperazione istituzionale tra la Regione, la rete dei Gal, la Strategia Nazionale per le Aree Interne e le comunità locali stia permettendo di passare da interventi frammentati a una programmazione integrata e di qualità.

Il dibattito all’evento del Gal Terre Vibonesi

«AGRICOLTORI VERI, PROTESTE COMPOSTE E STOP ALLE POLEMICHE STRUMENTALI»

Richiamando i presidi e le manifestazioni spontanee sorte sui territori, Gallo ha espresso profondo rispetto per le ragioni dei produttori, prendendo nettamente le distanze dalle ricostruzioni distorte e dai tentativi di speculazione politica: «In piazza sono scesi agricoltori veri, che hanno condotto una protesta dignitosa, composta ed educata – ha scandito l’assessore – Chi vive della terra non ha la cultura del movimentismo fine a se stesso; scende in piazza solo quando arrivano difficoltà reali e innegabili. A questa esigenza la Regione ha risposto con i fatti e con le risorse». Gallo ha quindi denunciato i tagli decontestualizzati e le strumentalizzazioni tese a creare contrapposizioni artificiali in vista delle future scadenze elettorali.

LA SPROPORZIONE DELL FILIERA: LA PROPOSTA DEL PREZZO MINIMO GARANTITO

Il nodo centrale e più urgente dell’intero comparto resta il profondo squilibrio economico all’interno della filiera agroalimentare, dove il valore generato dal lavoro dei campi viene assorbito dai passaggi intermedi e dalla finanza internazionale. L’assessore ha illustrato la sperequazione con un esempio emblematico: «I consumatori spesso si dicono amareggiati guardando i prezzi al dettaglio, ma devono sapere che quando acquistano un chilogrammo di pomodori a 6 euro al supermercato, al produttore agricolo alla fonte vanno soltanto 40 o 50 centesimi. Non sono gli agricoltori a lucrare su quei 6 euro».

Di fronte a questo scarto di oltre 5,50 euro al chilogrammo, Gallo ha annunciato la volontà di promuovere un tavolo di confronto con il Ministero dell’Agricoltura per fissare un prezzo minimo garantito alla produzione e ristabilire un principio di equità: «Pur con un’impostazione liberale, ritengo che di fronte a questa ingiustizia sociale vadano posti paletti chiari. Chiederemo che la Grande Distribuzione Organizzata e i grandi fondi internazionali rinuncino a una quota dei loro margini a favore dei produttori primari, garantendo dignità a chi lavora la terra e non ce la fa più».