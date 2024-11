Lumini in piazza per celebrarne la "morte", l'amara iniziativa dei commercianti di Vibo

2 minuti per la lettura

Singolare iniziativa dei commercianti di piazza Luigi Razza, a Vibo, che hanno apposto dei lumini all’interno del cantiere per celebrare la sua morte

VIBO VALENTIA – Di certo, l’ironia non manca ai vibonesi e questa ha preso la forma di lumini nell’iniziativa organizzata dai commercianti di piazza Luigi Razza, in pieno centro a Vibo Valentia, in occasione della festa dei defunti. Iniziativa singolare, che può far sorridere, ma è un sorriso amaro perché riguarda i lavori di un’area, la piazza in questione, appunto, che si stanno procrastinando dalla scorsa primavera e che, da cronoprogramma iniziale, sarebbero dovuti terminare a fine luglio scorso. Poi, i “famosi” problemi sulle pendenze hanno reso necessario una variante dilatando i tempi di conclusione degli interventi, previsti entro Natale.

E così, all’arrivo del buio, sono stati apposti una cinquantina di lumini all’interno del cantiere. Il colpo d’occhio è indubbiamente suggestivo ma, chiaramente, le motivazioni sono più che reali. “Nella ricorrenza della giornata dei defunti, i commercianti di piazza Santa Luigi Razza, vogliono ricordare la piazza morta qualche mese fa, per la follia di un visionario”. L’allusione è all’architetto Luca Calselli, progettista del restyling dell’area, che su pressione del Comune ha dovuto redigere, come detto, una variante in corso d’opera nonostante lo stesso abbia più volte affermato l’assenza di errori nella fase di progettazione.

I lumini in piazza Luigi Razza posizionati dai commercianti del luogo

LUMINI PER PROTESTA NELLA PIAZZA DEL CENTRO DI VIBO E L’ASSENZA DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO

La persistenza del cantiere – da qualche settimana è possibile transitare su una parte della piazza – ha notevolmente danneggiato gli operatori commerciali non solo della piazza ma anche dell’attiguo corso vittorio Emanuele III anche perché in precedenza l’area fungeva soprattutto da parcheggio che, con la nuova veste, viene meno, senza uno sfogo adeguato. Aspetto sollevato a più riprese, nei mesi passati, dagli stessi esercenti del luogo. A questo si è aggiunta la momentanea chiusura della piazzetta di via Campanella. Insomma parcheggiare a Vibo Valentia nella zona centrale è un’impresa e vien da dire che forse l’unica opera di cui la città necessitava disperatamente era la realizzazione di un parcheggio multipiano. Ma tant’è, la passata amministrazione ha deciso di virare sulla riqualificazione delle piazze. Scelte legittime, per carità, tuttavia poco funzionali a livello pratico. E intanto i lumini apposti dai commercianti nella piazza del centro cittadino di Vibo non passano inosservati.