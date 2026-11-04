Porto di Vibo Marina, al via i lavori per il consolidamento delle banchine Pola e Tripoli

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Consegnato il cantiere all’impresa appaltatrice e firmata l’ordinanza di sgombero delle aree delle banchine Pola e Tripoli al porto di Vibo Marina. Intervento per un ammontare di 6,5 milioni di euro e 18 mesi per ampliare il fronte banchina, migliorare la sicurezza e portare i fondali a 9 metri



VIBO VALENTIA – Un investimento di 6,5 milioni di euro per risanare e consolidare le banchine Pola e Tripoli, restituendo piena funzionalità e maggiori condizioni di sicurezza a una parte importante delle infrastrutture del porto di Vibo Marina. Sono stati consegnati all’impresa appaltatrice Franco Giuseppe S.r.l. i lavori programmati dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, un intervento finanziato attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), confluite nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria.

Contestualmente alla consegna del cantiere, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale, Paolo Piacenza, ha firmato l’ordinanza presidenziale per lo sgombero delle aree interessate dalle opere. Un passaggio necessario per rendere disponibili gli spazi e consentire l’effettivo avvio delle attività.

COSA PREVEDE IL CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma prevede una durata di 18 mesi. Il progetto punta a ripristinare la piena capacità operativa delle due banchine e ad aumentare i livelli di sicurezza per la navigazione e per le attività portuali. Nel dettaglio, è previsto l’ampliamento del fronte banchina per una lunghezza complessiva di circa 175 metri, con un allargamento variabile tra i 4 e gli 8 metri e la realizzazione di un nuovo allineamento unitario.

Le opere consentiranno di raggiungere un fondale operativo di 9 metri, predisponendo inoltre l’infrastruttura per un eventuale futuro approfondimento fino a 10 metri. Il progetto comprende anche il rifacimento delle dotazioni e degli impianti di servizio, con nuove reti idriche ed elettriche, il sistema di raccolta delle acque meteoriche e gli interventi di arredo portuale.

I tecnici al porto di Vibo Marina

IL PRESIDENTE DELL’ADSP: “SEGNALE CONCRETO PER IL RILANCIO DEL PORTO”

«La consegna di questi lavori rappresenta un risultato importante e un ulteriore segnale concreto dell’impegno dell’Autorità di Sistema portuale per il rilancio del porto di Vibo Marina», ha dichiarato Piacenza: «Stiamo lavorando per restituire piena efficienza alle infrastrutture, migliorare le condizioni di sicurezza e rendere gli spazi portuali sempre più funzionali alle esigenze degli operatori e alle opportunità di sviluppo dello scalo».

Il presidente ha quindi ribadito l’obiettivo di realizzare un porto moderno, attrezzato e competitivo, in grado di attrarre nuove attività, sostenere quelle esistenti e produrre ricadute positive sull’economia locale: «Il rilancio del porto è parte integrante di una più ampia strategia di valorizzazione del territorio: investire sulle infrastrutture portuali significa creare nuove occasioni di crescita, rafforzare il rapporto tra porto e città e contribuire allo sviluppo dell’intera area vibonese e della Calabria».

L’intervento sulle banchine Pola e Tripoli si inserisce, infine, nel più ampio programma di investimenti dell’Autorità portuale per il potenziamento dei cinque scali del Sistema: Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia e Palmi. Una pianificazione che pertanto comprende il recupero delle infrastrutture, la riqualificazione degli spazi demaniali e il miglioramento dei servizi, con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche di ciascun porto e rafforzarne il contributo allo sviluppo economico, produttivo e turistico della Calabria.