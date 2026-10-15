Droni, marchio unico, lavoro degno e fondi UE: Papillo (Gal) traccia il futuro delle Terre Vibonesi

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Il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, all’evento organizzato dall’organizzazione a Francavilla Angitola, definisce un’agenda fondata su innovazione tecnologica, riscatto delle aree interne e programmazione comunitaria di lungo periodo

VIBO VALENTIA – Nel tracciare la rotta dello sviluppo rurale per il comprensorio vibonese, l’intervento del presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, all’evento organizzato dall’organizzazione a Francavilla Angitola, definisce un’agenda fondata su innovazione tecnologica, riscatto delle aree interne e programmazione comunitaria di lungo periodo. Dall’impiego dei droni nell’agricoltura di precisione alla battaglia per il riconoscimento della Doc “Costa degli Dei”, passando per la tutela della dignità del lavoro e la difesa strategica dei fondi europei Leader a Bruxelles.

Una strategia che supera la mera erogazione di contributi per trasformare gli investimenti in posti di lavoro stabili, servizi di prossimità e una forte identità territoriale capace di competere sui mercati nazionali e internazionali.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

L’innovazione nei borghi rurali si è concretizzata attraverso la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. Attraverso il sostegno del Gal, il territorio vibonese ha visto l’insediamento di startup innovative che hanno introdotto i droni per l’agricoltura di precisione, sviluppato strumenti digitali per l’accesso ai mercati globali e creato laboratori artigianali in cui la tradizione manifatturiera locale si sposa con le tecnologie di produzione avanzate.

A guidare questa trasformazione sono stati in gran parte giovani e donne: ragazzi ritornati in Calabria dopo esperienze di studio e lavoro fuori regione per scommettere sul proprio comprensorio. Un dinamismo che “smentisce i cliché sull’inattività delle nuove generazioni e che impone un preciso cambio di paradigma: la misura del successo delle politiche pubbliche risiede nella capacità di generare competenze, relazioni di mercato e redditi stabili nel tempo”, affermai il massimo vertice del Gal.

AREE INTERNE E COOPERAZIONE: GARANTIRE I SERVIZI ESSENZIALI CONTRO LO SPOPOLAMENTO

Per Papillo, lo sviluppo economico delle aree interne è indissolubilmente legato alla tenuta sociale dei piccoli Comuni. Abitare e fare impresa nei borghi dell’entroterra richiede un’infrastruttura di servizi essenziali indispensabili per la vita quotidiana delle famiglie e la competitività delle aziende: dalle infrastrutture primarie con scuole di qualità, presidi di cura e sanità territoriale, reti di mobilità efficienti, a quelle immateriali con collegamenti digitali e banda ultra-larga per consentire alle imprese di raggiungere i mercati ed intercettare le professionalità necessarie.

“Questa visione – commenta Papillo – si rafforza attraverso articolate reti di cooperazione che travalicano i confini provinciali e regionali. Ne sono prova l’adesione alla rete Ruralab Calabria, la sinergia operativa con il Distretto del Cibo e la costruzione del Bio-distretto delle Serre e degli Altipiani, che unisce produzioni biologiche, tutela ambientale e salvaguardia delle comunità rurali. A queste iniziative si affiancano proiezioni internazionali di rilievo, come il progetto per un hub formativo in Tunisia in collaborazione con la Regione Calabria e le esperienze di mobilità e scambio professionale nell’ambito del programma europeo Erasmus+”.

PIANO DI AZIONE LOCALE E MARCHIO “TERRE VIBONESI”

La nuova programmazione del Piano di Azione Locale (PAL 2023-2027), intitolata “Ruralità e Identità”, punta a valorizzare le risorse agricole e naturali attraverso il nuovo Marchio di Qualità Territoriale delle Terre Vibonesi che, concepito come un vero e proprio “patto di territorio”, stringe in un’unica rete produttori agricoli, trasformatori, artigiani, ristoratori, operatori dell’accoglienza ed enti locali.

UNIRE LA COSTA DEGLI DEI CON L’ENTROTERRA VIBONESE

L’obiettivo strategico è connettere le risorse della Costa degli Dei con l’offerta culturale ed enogastronomica dell’entroterra: “Il Marchio di Qualità – rileva Papillo – stabilisce standard rigorosi in materia di sostenibilità, accoglienza e tracciabilità, affinché il visitatore presente sulla costa possa seguire un itinerario integrato che lo conduca a scoprire i luoghi d’origine delle produzioni tipiche assaporate a tavola, distribuendo valore economico sull’intero comprensorio. E quindi portando ricchezza allo stesso e a chi vi opera”.

DIGNITà DEL LAVORO E L’IMMINENTE DOC “COSTA DEGLI DEI”

Un capitolo centrale riguarda la tutela dell’occupazione e il rispetto delle regole nel mondo del lavoro. Il principio guida affermato è che “non vi può essere reale qualità dell’accoglienza o del prodotto finale se essa non si fonda su condizioni lavorative adeguate: garanzia di retribuzioni dignitose, percorsi di formazione continua e massimi standard di sicurezza sul lavoro; necessità di trattenere le competenze sul territorio offrendo prospettive professionali certe e durature”.

Sul fronte della valorizzazione enologica, il presidente del Gal annuncia l’imminente traguardo del riconoscimento della Doc “Costa degli Dei” per i vini del territorio: “Un risultato storico – commenta – frutto di un intenso lavoro corale con i viticoltori locali, che garantirà maggiore riconoscibilità ai prodotti vitivinicoli sulle vetrine internazionali, rafforzando la reputazione condivisa delle Terre Vibonesi in stretta sinergia con il Marchio Territoriale.

NEGOZIATI UE 2028-234 E I CANTIERI DE FESTIVAL E APPELLO ALL’UNITà

Sul piano politico-comunitario, lo sguardo è rivolto alle trattative in corso a Bruxelles sul Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea per il ciclo 2028-2034. Nel contesto dei negoziati sui regolamenti europei, emerge con forza l’esigenza di difendere il ruolo del programma Leader e dello sviluppo locale partecipativo (Clld). L’appello rivolto alle istituzioni regionali, nazionali ed europee è di contrastare il rischio di centralizzazione delle risorse, garantendo autonomia programmatoria, continuazione dei partenariati territoriali e procedure amministrative semplificate e proporzionate.

Proseguendo, Papillo lancia l’invito “a tutti gli attori locali – amministratori, imprenditori, rappresentanti di categoria e anche chi in passato ha espresso posizioni critiche – a superare le divisioni per costruire insieme una responsabilità condivisa a tutela delle comunità”.

“LA COMUNITà DEVE ASSUMERSI LA RESPONSABILITà DEL PROPRIO RISCATTO”

Rievocando una domanda postagli in un’intervista («Perché sei rimasto in Calabria?»), il presidente del Gal Terre vibonesi spiega di aver scelto di non partire per il profondo legame con la propria terra e per una «fiducia ostinata» nel poterla cambiare e, richiamando il tema del suo libro (La Primavera in Calabria), Papillo sottolinea che la vera “primavera” comincia quando una comunità smette di aspettare e si assume la responsabilità del proprio riscatto. Pertanto, l’obiettivo strategico, per il presidente dell’organizzazione è quello di fare in modo che i ragazzi delle Terre Vibonesi non debbano più porsi il problema di dover emigrare per realizzarsi, ma possano rispondere che il loro futuro è qui.

In chiusura di intervento, Papillo ha chiesto un cambio di marcia per passare da iniziative isolate a un unico grande Progetto integrato, capace di concentrare le energie, creare occupazione dignitosa e trattenere la ricchezza sul territorio.