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Nel decennio 2024-2024 il territorio di Vibo Valentia ha visto una crescita del numero di imprese del + 16,8 %. Quarto posto in Italia secondo uno studio della Cna

Vibo quarta in Italia per crescita del numero delle imprese. Prima c’è solo Napoli (guida la classifica con un +19,7), Roma con +18,1%, Caserta +17,9%. Un dato emerso dall’elaborazione dell’area studi e ricerche Cna su dati Istat. Il periodo preso in considerazione va dal 2014 al 2024. Dopo la città calabrese troviamo Ragusa (+16,5 %), Milano e Palermo appaiate con un + 16,4 %, Catania +16,2 % e Siracusa con un + 15,8%.

In Italia complessivamente negli ultimi dieci anni il numero di imprese attive è aumentato di 390mila unità, passando da 4,36 a 4,75 milioni, mentre gli addetti sono cresciuti di circa 2,8 milioni, da 16,1 a 18,8 milioni. Il dato subito evidente è il forte dinamismo del Mezzogiorno. Tra le province con incrementi importanti troviamo territori di Campania, Sicilia, Calabria e Puglia.

«È un patrimonio che dobbiamo valorizzare», sottolinea il presidente nazionale della CNA Dario Costantini Costantini. «Dove cresce il numero delle imprese – continua Costantini – occorre creare le condizioni perché crescano anche la loro dimensione e la capacità di generare lavoro e valore aggiunto. Servono credito accessibile, competenze, infrastrutture, servizi efficienti e meno burocrazia».