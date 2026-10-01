Serra San Bruno, Comune e associazioni in campo contro i grandi impianti eolici

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Nasce a Serra San Bruno un fronte comune per la tutela dei boschi, del paesaggio e della biodiversità delle Serre e contro la realizzazione di grandi impianti eolici in vista della manifestazione del 9 ottobre davanti alla Cittadella regionale di Catanzaro

SERRA SAN BRUNO – Un fronte comune per la tutela dei boschi, del paesaggio e della biodiversità delle Serre e contro la realizzazione di grandi impianti eolici in vista della manifestazione del 9 ottobre davanti alla Cittadella regionale di Catanzaro; è quanto emerso dall’incontro ospitato nei giorni scorsi dal Comune di Serra San Bruno, al quale hanno partecipato l’amministrazione comunale e diverse realtà associative del territorio.

Al confronto erano presenti il sindaco Alfredo Barillari e i rappresentanti di “Il Brigante”, “Comitato San Bruno”, “Incrociamenti”, “Terre Bruniane”, “Vivi Serra San Bruno”, “Polo rurale solidale” e del Cai, sottosezione di Serra San Bruno. Hanno partecipato inoltre referenti del Coordinamento Controvento e di Italia Nostra Crotone.

CONTRO LA REALIZZAZIONE DI GRANDI IMPIANTI EOLICI

Al centro del confronto la mobilitazione contro la realizzazione di grandi impianti eolici in Calabria e, in particolare, l’impatto che alcuni progetti potrebbero avere sui territori delle Serre. La manifestazione del 9 ottobre è promossa da Italia Nostra, Movimento Terra e Libertà Calabria e Coordinamento regionale Controvento per il paesaggio e il territorio calabrese, con lo slogan “Rinnovabili sì, ma non così”.

Gli organizzatori contestano quella che definiscono la proliferazione di progetti per grandi impianti eolici e richiamano la necessità di tutelare paesaggio, ambiente e biodiversità. Tra le preoccupazioni espresse si cita anche il possibile impatto sull’area interessata dal percorso naturalistico “Kalabria Coast to Coast”.

«Ci sono progetti pronti a distruggere boschi secolari disseminati per tutta la Calabria – sostengono gli organizzatori della manifestazione –. I nostri boschi sono la nostra memoria, la nostra salute e il nostro diritto a esistere: difendiamoli per noi e per le generazioni future».

Da qui la richiesta di modificare i criteri di localizzazione degli impianti, prevedendo, secondo i promotori, che la produzione di energia rinnovabile regionale sia autorizzata utilizzando esclusivamente superfici di suolo già consumate, richiamando le indicazioni dell’Ispra.

IL 9 OTTOBRE LA MANIFESTAZIONE A CATANZARO

Nel corso dell’incontro a Serra San Bruno condivisa l’opportunità di partecipare alla mobilitazione del 9 ottobre. Attenzione posta, poi, anche sul momento di rilancio che il territorio sta vivendo attraverso iniziative legate alla natura, alla cultura, alla storia e al turismo.

Secondo i partecipanti, la valorizzazione del patrimonio naturalistico delle Serre deve procedere insieme alla tutela del paesaggio e attraverso un maggiore coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte che riguardano il territorio.

Al termine dell’incontro è stato rivolto un appello alle altre associazioni e realtà attive nelle Serre e ai sindaci dei Comuni del comprensorio affinché aderiscano alla mobilitazione e partecipino alla manifestazione di Catanzaro. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il confronto pubblico sui progetti energetici e sulla compatibilità tra sviluppo delle rinnovabili, tutela ambientale e valorizzazione delle aree interne.