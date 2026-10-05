Depositi costieri, il 15 ottobre l'incontro tra Comune di Vibo ed Eni

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Il futuro industriale e urbanistico di Vibo Marina torna al centro del dibattito politico cittadino con il Question time al Comune che ha affrontato le questioni legate ai depositi di carburante di Meridionale Petroli ed Eni. E proprio sull’Eni, sindaco Romeo ha annunciato un incontro con la società per il 15 ottobre

VIBO VALENTIA – I depositi costieri dell’Eni e della Meridionale Petroli e il futuro industriale e urbanistico di Vibo Marina sono stati tra gli argomenti principali discussi durante la seduta di Question Time svoltasi sabato scorso nell’aula consiliare del Comune di Vibo – coordinata dal presidente del Consiglio, Antonio Iannello -. La delocalizzazione dei serbatoi e dei depositi costieri di carburante ha quindi monopolizzato i lavori, mettendo a confronto l’opposizione e la Giunta guidata dal sindaco Enzo Romeo su due dossier ad alto rischio: gli impianti delle due multinazionali dell’energia presenti i primi su viale dell’Industria e secondi al porto.

Due distinte interrogazioni, presentate rispettivamente dal gruppo Cuore Vibonese e da Forza Italia, hanno acceso i riflettori sulla sicurezza dei cittadini, sulla tutela ambientale e sullo stato reale dei tavoli istituzionali.

IL DOSSIER ENI A VIALE DELLE INDUSTRIE

Ad aprire il dibattito sul gigante energetico statale è stato il consigliere Danilo Tucci (Cuore Vibonese), che ha sollecitato l’amministrazione sull’attuazione del deliberato unanime approvato dal Consiglio comunale oltre un anno e mezzo fa. Tucci ha posto l’accento sulla priorità e sulla pericolosità del sito ENI situato nel quartiere Pennello: «Se dobbiamo andare in ordine di priorità e in ordine di gravità rispetto a un potenziale pericolo pubblico, i depositi costieri dell’ENI sono 100.000 volte più pericolosi dei depositi costieri della Meridionale Petroli, perché insistono a poche decine di metri dalle abitazioni in viale dell’Industria. Vogliamo capire, rispetto a un deliberato unanime di questo Consiglio, cosa concretamente in termini di atti, di incontri e di verbali ufficiali è avvenuto affinché l’amministrazione procedesse nell’interlocuzione con Eni per delocalizzare questi depositi».

Richiamando la necessità di dare risposte definitive alla comunità costiera, Tucci ha poi incalzato il primo cittadino in sede di replica: «Da questo incontro del 15 ottobre le chiediamo di avere il pugno duro, perché i depositi dell’ENI sono estremamente pericolosi e dobbiamo assolutamente delocalizzarli. Dobbiamo consentire ai cittadini di Vibo Marina di vivere la zona del quartiere Pennello e di viale dell’Industria finalmente liberi da quei depositi costieri».

LA RISPOSTA DEL SINDACO ROMEO SU ENI: VERTICE IL 15 OTTOBRE

In risposta all’interrogazione di Cuore Vibonese, il sindaco Enzo Romeo ha confermato l’avvio di canali di dialogo ufficiali con i vertici della società energetica, annunciando un passaggio chiave previsto per metà ottobre: «Le interlocuzioni sono state tante: una a novembre dell’anno scorso e un’altra agli inizi dell’estate, il 22 giugno, con la richiesta di definire una strategia e una possibilità di delocalizzazione con i livelli regionali e nazionali. Finalmente siamo riusciti una settimana fa ad avere un appuntamento per giorno 15 ottobre dall’ENI, con la presenza di Sandro Cao, responsabile ENI dell’area Sud e Isole».

Il primo cittadino ha inoltre condiviso le preoccupazioni dei residenti relative ai disagi ambientali ed esalazioni maleodoranti nell’area residenziale: «In questi mesi ho chiesto più volte ad Arpacal di impiantare i rilevatori che sono stati posizionati, sui quali però l’Arpacal non ha mai dato alcuna relazione per quanto riguarda i gas e quell’odore sicuramente fastidioso e noi pensiamo nocivo. Subito dopo il 15 ottobre m’impegno a informare il Consiglio comunale nella sua interezza su ciò che emergerà da questo incontro».

L’AFFONDO DI CARMEN CORRADO (FI) SU MERIDIONALE PETROLI…

Il dibattito si è poi spostato sullo stabilimento della Meridionale Petroli attraverso l’interrogazione illustrata dalla consigliera Maria Rosaria Corrado (Forza Italia), che ha contestato l’efficacia delle azioni intraprese dalla maggioranza e l’assenza di atti vincolanti per il rispetto del termine di quattro anni ipotizzato per l’addio al porto: «Il faro che il sindaco Enzo Romeo aveva pomposamente acceso per illuminare la vicenda dei depositi costieri sembra essersi di un tratto spento, lasciando nuovamente spazio a ombre e incertezze. Lo stabilimento stocca migliaia di tonnellate di sostanze pericolose e nel raggio di 500 metri sono presenti nuclei abitativi, plessi scolastici, attività ricettive e commerciali».

Lo stabilimento della Meridionale Petroli

…E LA REPLICA DEL PRIMO CITTADINO

Il sindaco Enzo Romeo ha respinto le accuse di immobilismo, ripercorrendo nel dettaglio i tre vertici istituzionali già svolti con l’Autorità di Sistema Portuale, guidata dal presidente Piacenza, e con la società regionale Arsai: «Non è assolutamente nostra intenzione mettere in letargo questo obiettivo a cui teniamo molto. Nel primo incontro di giugno con l’Autorità di Sistema Portuale ho voluto fortemente che partecipasse anche il presidente di Meridionale Petroli, affinché potesse prendere un impegno formale davanti a tutti».

Romeo ha poi illustrato la roadmap amministrativa e l’esito del terzo incontro tecnico tenutosi il 28 settembre col presidente dell’Arsai, Sergio Abramo, e i dirigenti regionali: «Lì si è definita la necessità di far sì che Arsai sia pronta a firmare il protocollo definendo le particelle di terreno necessarie. I protocolli lei potrà anche vederli come libri dei sogni, ma dal punto di vista amministrativo e delle procedure sono passaggi indispensabili che non possono essere evitati. Un protocollo in cui il Comune s’impegna a utilizzare i fondi per la messa in sicurezza dell’area entro il 31 dicembre, l’Autorità Portuale con il Ministero promuove lo studio di fattibilità della condotta e la società valuta lo spostamento reale».