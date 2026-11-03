Vibo, via libera alla nuova Marina Yacht con sei pontili e servizi per la nautica al porto

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Nasce il Marina Yacht al porto di Vibo con la sottoscrizione dell’Autorità portuale e della società Cadi di Franco Cascasi di due atti suppletivi di concessione demaniale per ampliare l’area e aggiornare il progetto. Previsti 384 mq in più, una struttura polifunzionale di circa 379 metri quadrati e un nuovo impianto di rifornimento sulla banchina Fiume

VIBO VALENTIA – Nuovi ormeggi, spazi dedicati ai servizi e una struttura polifunzionale per potenziare l’offerta rivolta alla nautica da diporto nello scalo di Vibo Marina che, così, compie un ulteriore passo verso la realizzazione di una nuova Marina Yacht, con la sottoscrizione di due atti suppletivi di concessione demaniale marittima che consentono di ampliare l’area in uso nel Porto e aggiornare il progetto dell’intervento promosso dalla società Cadi Srl, di cui è titolare Francesco Cascasi che così vede avverarsi il suo sogno.

A firmare i provvedimenti sono stati il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, e l’amministratore unico della società, Domenica Marcello. Gli atti riguardano, da un lato, l’acquisizione di ulteriori circa 384 metri quadrati di area demaniale, destinati alle attività di movimentazione, rifornimento e ormeggio delle imbarcazioni; dall’altro, il recepimento della nuova configurazione progettuale della marina, rivista per rispondere alle esigenze operative della nautica.

COSA PREVEDE IL PROGETTO

Il progetto prevede una struttura organizzata per offrire servizi più completi agli utenti dello scalo. Tra gli interventi figurano la realizzazione di sei pontili galleggianti, che sostituiscono la precedente soluzione progettuale, aree per l’ormeggio e il rifornimento delle imbarcazioni, una banchina di servizio e una struttura polifunzionale di circa 379 metri quadrati, destinata a ospitare le attività e i servizi a supporto della marina.

Una configurazione che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe assicurare maggiore flessibilità nella gestione degli ormeggi e consentire di accogliere diverse tipologie di imbarcazioni. Particolare attenzione è stata riservata anche alla collocazione dell’impianto di distribuzione del carburante, che sarà trasferito sulla banchina Fiume, già compresa nell’area in concessione. La soluzione individuata, secondo quanto comunicato dall’Autorità portuale, permetterà di garantire la continuità del servizio passeggeri.

QUALIFICARE L’ACCOGLIENZA E RAFFORZARE L’ATTRATTIVITà TURISTICA DEL PORTO

«Con la sottoscrizione di questi due atti compiamo un ulteriore passo nella valorizzazione del porto di Vibo Valentia Marina – afferma il presidente dell’AdSP, Paolo Piacenza –. L’obiettivo non è soltanto mettere a disposizione nuovi spazi, ma contribuire alla realizzazione di una marina yacht in grado di offrire servizi più moderni, organizzati e qualificati alla nautica».

Piacenza sottolinea anche la valenza turistica dell’iniziativa e il ruolo della collaborazione con gli operatori privati. «La crescita della nautica da diporto rappresenta una componente importante della strategia di valorizzazione dei porti del nostro Sistema e richiede infrastrutture adeguate, qualità dei servizi e una forte collaborazione con gli operatori privati. In questa direzione, l’iniziativa di Cadi Srl rappresenta un investimento che contribuisce concretamente alla qualificazione del porto e alla sua capacità di accogliere nuove attività e nuovi utenti».

L’intervento si inserisce nella strategia dell’Autorità di Sistema portuale, orientata a rafforzare funzionalità e competitività dei cinque scali che fanno parte del sistema, attraverso la riqualificazione degli spazi e il potenziamento dei servizi. Per Vibo Marina, la nuova marina yacht punta ad ampliare e diversificare le attività portuali, consolidando il ruolo dello scalo come punto di riferimento per la nautica da diporto e il turismo.

La firma dei due atti rappresenta dunque un avanzamento sul piano amministrativo e progettuale e adesso il percorso verso la realizzazione della struttura dovrà tradursi negli interventi previsti, con l’obiettivo di arricchire l’offerta del porto e accrescere la capacità di accoglienza per imbarcazioni e diportisti.